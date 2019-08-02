新聞線上》韓國瑜不是洪秀柱

韓國瑜和洪秀柱有許多相同，也有許多不同，說句公道話，洪秀柱問政認真，韓國瑜則是打混摸魚。（資料照）

記者陳杉榮

國民黨正式提名韓國瑜參選總統，未來會不會重演「換柱」，許多觀察家放在郭台銘的動向以及柯文哲是否參選的框架裡一起探討。國民黨重蹈覆轍的機率是非常小的，操控黨中央、左右初選遊戲規則的大導演吳敦義把戲導到這個階段，除非他自己出任男主角，否則「換瑜」免談。

面對多方爭逐的總統選局，韓粉扮演著極為特殊且關鍵的角色，這是台灣政治弱智化的共業，恰好碰到民進黨傲慢的改革者，滋生巨大的火花，但是又何奈。有人將韓粉的激烈作為形容是「斧頭幫」，這雖是對不理性韓粉的反彈，同時卻也是韓國瑜不同於洪秀柱的註腳。

韓國瑜和洪秀柱有許多相同，也有許多不同，說句公道話，洪秀柱問政認真，韓國瑜則是打混摸魚。洪秀柱的出生背景和政治立場，懷念夢裡神州，虛幻的大中國意識形態非常濃烈，不過她在立法院可是踴躍出席，「小辣椒」縱橫議場，和民進黨有來有往，頗為精彩。韓國瑜當了三屆立委，給選民的印象不深，出席率遠不及洪秀柱，他的個性喜歡攪和，雖也關心軍方和榮民議題，但問政通常敷衍兩句也就過了。所以呢，洪秀柱是國會長青樹，韓國瑜早早被淘汰。

人的際遇很難說。四年前，馬英九執政走到了北風北，還拿了一手「相公牌」，洪秀柱想提高黨內分量登記總統初選，未料黨國「竟無一人是男兒」，洪成了中流砥柱。眼見洪是必敗之局，馬英九「偷樑換柱」推出朱立倫，當時柱粉勢力有限，顯得單薄，洪秀柱朝中無人，只能飲恨，眼睜睜的看著朱立倫走上舞台。「百日維新」失利，朱還是敗在蔡英文手上。

韓國瑜離開國會後，十七年來的鬼混，沒有成績，反成了韓粉「最愛」的一張白紙。韓國瑜這次參選的背景和洪秀柱大大不同。反年改的軍公教集結成超級強大的「韓粉」，他們的第一目標就是拉下蔡英文，韓國瑜呼口號打高空的攻擊放砲，太合乎韓粉的脾胃了，不著邊際的政策主張，反對者不知道要怎麼反擊。韓粉以反年改為骨幹，鐵衛軍的後面還有不問是非、唯一挺韓的媒體，背後靈還有台灣海峽那一邊的「後頭厝」，幫忙加壓蔡政府；再加上吳敦義拉韓擋朱王，如此局面，如何重演「換柱」？

韓吳聯軍來勢洶洶，蔡英文的團隊若還把韓國瑜當成洪秀柱，充滿傲慢與偏見，將會碰到意料之外的動盪與廝殺。

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