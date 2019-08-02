自由廣場》自由行喊卡 中國外匯吃緊？

◎ 陳鴻達

中國宣布禁止來台觀光自由行，一般認為這是企圖影響總統大選的伎倆，製造台灣觀光業者對政府的不滿。或許中國應該還有其他考量，例如不想讓觀光客來台看到民主選舉，以至於精神受到「污染」。而中國外匯吃緊，恐怕也是原因之一。

過去一般人印象，中國每年大量的出超，累積了大量的外匯存底，事實上近幾年已經出現大轉變。中國目前的外匯存底約有三兆美元，但其中約有一兆美元是外商帶到中國投資用的，這些外匯屬外資擁有。此外中國也有一．九兆美元的外債，屆期要還的，因此其外匯存底並不如外界想像充裕。一旦外資開始撤離，恐怕也不能高枕無憂。

更嚴重的是中國近年來的貿易順差急速縮減，經濟學人雜誌等更預測中國的經常帳逆差很快會出現。因為中國進出口貨物的順差大減，但該國的觀光逆差卻大增，幾乎吃掉貨品出口的順差。根據二○一八年統計，中國人出國觀光的花費比外國人到中國觀光的花費還多一．五七○八兆元人民幣。而在十年前，中國人出國觀光的花費跟外國人到中國觀光的花費，差距不明顯。因此中國政府必須想辦法控制觀光的外匯支出，而禁止台灣自由行還有那麼多政治好處，當然限制來台觀光是首選。

此外面對美國的懲罰性關稅，許多人想到用人民幣貶值來減輕出口業的衝擊，但人民幣貶值又將加速外資與中國權貴將資產撤離中國。外匯存底失血後，又造成人民幣貶值的壓力，如此惡性循環正是中國目前進退維谷的處境。

這也是中國近年來不斷加緊外匯管制的原因，今年一月一日起更規定，個人一萬美元以上的現金收支或跨境轉帳，都將接受中央銀行的監控和管理。對於企業的轉帳，也將加強稽查其資金收付頻率及金額與企業經營規模是否相符。因此中國禁止該國人民來台自由行觀光，也可說是其外匯管制的一環，只不過還有額外的政治效益罷了。

（作者為台灣金融研訓院副研究員）

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