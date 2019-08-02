自由廣場》莫把萬點當亮點

◎ 林尚榮

馬總統八年，台股漲少跌多（上任時九二九五點，卸任時八○九六點，期間最低崩跌至三九五五點），萬點的震耳口號，以及證所稅的痛，是股民的記憶。

相較之下，小英就職週年之際（二○一七年五月），台股正式站穩萬點，直到去年十月才止，創了史上最長萬點行情；稍歇之後，今年二月再度上萬，至今市場普遍認為，中長線多頭趨勢不變。平心而論，蔡政府是可以拿來宣揚一番的，但，萬萬不能！

首先，漲跌波動，個股並非同漲同跌，導致贏家之外，還有愁家，例如︰上半年榮景，仍有三成左右是不漲反跌的；散戶人數前十大個股，不少落後於大盤；更有去年全球股市「十月動盪」時買入被套牢或認賠的。不買股、不了解股市的民眾，若視萬點等同股民荷包滿滿，剝奪感就來。過度強調，反而讓某些政客見縫插針。

其次，股市高漲的外溢效果難以感覺。投資人賺到的錢，多少用於各行各業的消費？無法探究。

網路世界帶來結構性改變，電子交易盛行，營業員人數逐年創新低（背後是失業與轉業）。過去多頭榮景，號子裡人聲鼎沸，收盤後附近餐館、百貨公司等雨露均霑的畫面不復見。也是資深股民的友人在LINE分享心得，取代過去的下午茶；小確幸是滑動手機螢幕，離開App的「我的自選股」，高興網購去；大確幸是安排個旅遊之類的。這一切，分享萬點行情紅利的商家是無法察覺的。

最後是人性。萬點之後，企盼更高的萬一、萬二，新的滿足點已不再是萬點。而部分股民喜歡（短線）炒作，未如預期，就成酸民，例如「錢被外資賺走了」，指標代表是外資持股比率近八成的台積電，但這不是台積電想要與選擇的，是股民自己，之前的張忠謀、現在的劉德音，均曾呼籲台灣投資人多投資台積電。無論誰執政，這是最不容易滿足和討好的一群選民。

股市上萬，是馬時代念茲在茲的，但小英不必拿此對比前朝。進一步言，缺少選舉肢體語言的她，不需自曝其短和對手比口號、較作秀，那些任內努力有成卻沒有適度揭露的政績，才需要恰如其分地補光增亮。

（作者為上市公司主管）

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