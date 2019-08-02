自由廣場》勿蹈蔣渭水覆轍

◎ 周俊男

蔣渭水先生是日治時期台灣民族運動的重要領導人，民進黨推崇他反抗強權的氣魄，國民黨則偏好他的民族氣節。柯市長與蔣渭水同是醫師，如今執意將新政黨取名為「台灣民眾黨」，顯然自詡為蔣渭水的政治傳人。

日治時期的台灣民眾黨，創黨於一九二七年，背景為當時文化協會左右分裂，連溫卿、王敏川等無產青年派奪取文化協會領導權，林獻堂、蔣渭水等舊幹部不滿，故另起爐灶成立台灣民眾黨，但始終擺脫不了路線之爭。一九三○年，蔡培火一派出走，另立「台灣地方自治聯盟」；隔年，台灣民眾黨便因通過左傾綱領而遭總督府強制解散。

史明在《台灣人四百年史》中檢討蔣渭水等所領導的民族解放運動，指當時領導者犯有兩個顯著的缺陷。第一，在觀念上，把現實的台灣社會與台灣大眾的心理動向（台灣人意識），跟他們自己腦裡所幻想的「祖國中國」、「中國的台灣」等抽象觀念混淆，結果，不知不覺間，竟以「祖國中國」的幻想為基本觀念，從事台灣民族解放運動。放在今天的場合來說，就是沒有真正認識台灣人與中國人的民族差異，反而在「台灣人與中國人同是漢人」這點大做文章。第二，在戰略上，台灣革命現階段乃是屬於反殖民地的「民族革命」，因此現階段的基本戰略是「台灣民族統一戰線」，各階級都得協力抗外鬥爭，但小資產階級出身的知識份子卻停滯於街頭宣傳，不去實際團結有產、無產的台灣大眾來展開鬥爭，而社會主義一派則在戰略上輕視統一戰線與民族鬥爭。換成今日的背景，就是搞不懂共同的敵人是中共，反而在台灣社會內部搞路線分化。

史明歐吉桑上述兩點教示，點出連偉大的蔣渭水也曾犯過的錯誤，寄望柯市長不要重蹈前輩的覆轍。

（作者為嘉義縣民，曾任職出版社編輯）

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