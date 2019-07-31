自由廣場》日本經驗談中高齡就業促進法

◎ 傅延文

日前行政院通過了「中高齡者及高齡者就業促進法草案」，其目的是進一步維護中高齡及高齡者之工作權益，並支持再就業。適當的勞動，能有效降低發生認知症的問題，也能保持穩定的收入，而非只仰賴退休金，立法方向值得肯定。

以日本為例，依「高年齡者僱用安定法」規定，所謂高年齡者係指五十五歲，而企業主所訂之退休年齡不得低於六十歲，另須確保勞工達退休年齡後，仍可提供工作至六十五歲。故事業主有三種選項，一是主動將退休年齡調至六十五歲以上；二是不訂上限；三是目前較為普遍的繼續僱用制度。並區分為兩種方案，一是勞工達退休年齡後重新簽約的再僱用制度，二是在不終止目前契約下繼續僱用的勤務延長制度；其中，前者可為正職或兼職、定期或不定期，後者若變更則須協議。並持續輔導企業持續僱用六十五歲以上之勞工。

因此，筆者建議政府，放寬勞動基準法第五十四條，由雇主與勞工約定強制退休年齡，以不得低於六十五歲為原則，以便保有彈性，讓有意願且有能力工作者，年資結清後再留用；但薪資應設定上限，僅能享有原薪資之一定比例或以新進人員計薪，以示公平。若能於原公司或同行業留用，那麼較能減少高齡者參與勞動時的就業障礙。政府亦可考慮提供六十五歲以上且經濟能力尚可者小額貸款，讓高齡者有餘力可實踐不同的人生旅程。

（作者任職航空業，早稻田大學法學研究科碩士）

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