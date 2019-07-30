社論》國安特勤私菸案的省思

國安特勤人員趁總統出訪走私菸品案，一個多星期來，總統府雖懲處人員，總統為此道歉，但事件進入司法程序，政治上也尚未能平息眾怒。本案因總統身邊的人涉及違法亂紀，眾所矚目；其間又因當局危機處理不當，推諉卸責，且引出華航及其關係企業人事「綠油油」的政治酬庸現象，讓期待民進黨完全執政以改革政治積弊的人民大失所望，這才是最需嚴肅看待的事。

這一事件有幾個重要元素。首先，總統顯然事先不知情，連國安局長據報導也是到機場才經調查局告知；走私菸品顯係多年積弊，既暴露特勤人員目無法紀，內部防弊機制失能，也顯現主官領導統御出問題。其次，華航在本案應只是配合行事，走私的涉嫌共犯當然要追查，但查案不能搞錯重點，本末倒置，把華航當「主角」看待。另外，自菸稅去年大幅提高之後，特勤人員利用特權走私菸品，特權與庶民的落差，最易激發民怨；在政治鬥爭極其激烈的台灣，這是奉送政媒的絕佳炒作材料。不過，發生本案對主政者可能是危機，也可以是轉機，端看當局對事件的處置是否符合常識和常理、不負公眾期待。

總統府的危機處理失當，是讓本案持續延燒的主因。總統府起初反應，國安局長和總統侍衛長去職，在強調事情嚴重性的同時，也表達了當機立斷、不護短的負責任態度。然而，後來把事件歸咎長年陋習，頗有「推給前朝」的心態；甚至以「超買是事實的描述」為事件定調定性，不但總統宣之於口，發言人更在記者會強悍自辯，欠缺起碼的自省與認錯，激起反彈，誠為狗尾續貂、公關敗筆。台北市長柯文哲以「重編國語辭典」對此冷嘲熱諷，最為傳神。

華航的「配角」作為實際涉案多深，尚待追查。但因本案牽扯出的華航及其關係企業高層人事「綠油油」，政治酬庸一如黨國時代未見改革，連前副總統呂秀蓮都感到吃驚，也很令台灣人民大失所望。華航的官方持股雖居多數，但並未超過半數；對於這種泛官股事業，多年來仍被視同公營事業，從董事長到經營團隊，主要人事都由政府部門掌控。華航如此，彰化、第一、華南「三商銀」等金融機構亦然。

這是台灣經濟自由化的逆流。以華航來說，一九九三年在宣稱「民營化」的口號中，成為股票上市公司，但徒有民營之名，演變至今，仍是官方控制的事業。有如這次事件所顯示，從華航兩位與本案有關的副總，華膳空廚、華儲、華旅到台灣虎航、華夏航科國際，甚至桃園空勤等董總人事，盡是民進黨人把持。

其間人事空降安插酬庸，政治凌駕專業，吃相難看，當事人未必擁有經營相關專業與歷練，卻坐擁高薪，甚至作威作福，大開公司治理倒車，既不利專業倫理和人才培養，也對不起投資大眾股東。有如華航基層在這次事件中所反映，政黨輪替所帶來的政治黑手介入人事，其干擾專業經營，藍綠兩黨一個樣，都把泛官股事業當執政禁臠，只圖謀自己的利益。

民進黨尤其令人失望。曾長期執政的中國國民黨，難脫黨國殘餘習性；以民主進步為號召的本土政黨，公眾無疑期待它與百年老店不一樣，能拿出魄力改革黨國殘留的老舊積習，讓台灣得以一新耳目，掙脫政經困境。正因如此，台灣人民三年多前以完全執政付託民進黨；但以這次國安特勤人員走私菸品案檢驗，首次完全執政的民進黨表現，尤其在泛公股事業人事酬庸安插，吃相同樣難看，不免加深公眾對藍綠惡鬥、藍綠沒兩樣的惡感。已歷經三次政黨輪替的台灣，民主如未能與時俱進，反而在政治惡鬥和惡搞的惡劣演變中向下沉淪，實為進入選舉熱季中，你我每一位公民所應在意並付諸行動的。

本案還在調查偵辦階段，主政者要挽回人心，除了宣示「扛起責任，查辦到底，釐清責任，讓弊端未來不再發生」，真相與行動是民眾所最期待看到的。同樣重要的，國安團隊一直是蔡英文執政團隊較弱的一環，理應趁本案加強充實，也是執政及國家安全之所急需。至於華航及其關係企業人事「綠油油」的難看景象，短期也許難以全盤改觀，但主政者若不能改正，人民的反撲是不會客氣的。

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