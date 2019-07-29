自由廣場》原來草包不只韓國瑜

▲「南京十朝歷史文化園」石柱。（圖片取自網路）
◎ 張正賢
國民黨正式提名韓國瑜代表參選總統，媒體報導說韓國瑜發表2700字的演說，還真的去算喔？我用WORD驗證了一下，字數2705，馬馬虎虎。看了他演說全文第一段，馬上再查「中華民國」：他整篇演講總共提了十六次！說什麼「一場保衛中華民國的真正戰役才正要開始」，所以，以前國民黨保衛中華民國都是戰假的？還說什麼「讓他們知道民進黨執政無能、腐敗的殘酷事實，他們不但有意識地消滅中華民國…」這很奇怪！蔡英文「維持現狀」保衛中華民國，可說已經保衛到得罪所有獨派「大老」的地步了，怎麼會是消滅中華民國？本來對這些政治口水厭煩至極，正打算要離開網頁，眼角卻突然飄進一則小新聞：「小英競辦：國民黨推韓國瑜是要毀滅中華民國」。卻突然覺得非！常！厭！惡！藍綠都是縮頭烏龜！都把台灣人當作笨蛋！我沒興趣說統獨，而是要問韓國瑜、問阮昭雄：你們有沒有去過南京？有沒有去參觀過「南京十朝歷史文化園」？就在國民黨政客常去的中山陵旁邊，不是有十根柱子嗎？第十根不是寫著「中華民國 公元1912年—1949年」嗎？沒看過，好，我教你：打開Google，輸入「十朝歷史文化園+中華民國」，點「圖片」，再點「搜尋」，就看到了。然後，以後請不要再說什麼民進黨消滅中華民國、韓國瑜消滅中華民國的屁話好嗎？中華人民共和國早就消滅中華民國了！連墓碑都立了！為什麼藍綠都不肯告訴人民真話，光打嘴砲？韓國瑜草包就算了，民進黨也把人民當草包嗎？還罵蔣介石，人家老蔣可是誠實的說過「我們的中華民國到去年年終就隨大陸淪陷而已經滅亡了」，民進黨還在跟韓草包鬥嘴，真是Ｘ咬Ｘ滿嘴毛！
（作者曾為中國台商小幹部，新北市民）