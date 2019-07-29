自由共和國》黃征輝／還活在灘頭決戰？

漢光演習於湖口營區進行反機降操演，過程震撼。（資料照）

黃征輝／海軍張騫艦前艦長

軍方漢光演習雷霆兩千多管火箭進行實彈射擊，軍方官員透露，雷霆兩千多管火箭已前進部署到外島防區。（圖：軍聞社提供）。

火藥發明以前，人類使用刀、箭、矛……，殺傷力有限；那時的防衛作戰，外有護城河，內有城牆。敵人若要攻城，多半使用雲梯配上飛橋、衝車、拋石車……，死傷慘重，血流成河。後來發明火藥，並日漸演進成破壞力強大的砲彈，往日慘烈的攻城畫面不再，而是在遠距離外轟垮城牆，造成缺口，群集的敵人才齊湧而入。

近代城市防衛，再也看不到護城河與城牆的設計。這段演進告訴我們：戰具改變戰法！

類似演進也出現在近代防衛作戰。二次大戰時登陸的手段是兩棲作戰，其過程大致如下：

一、運輸艦載運官兵至集結區。

二、官兵轉乘登陸艇。

三、登陸艇駛向敵人駐守的海灘。

當時戰場使用的槍，射程約一、兩百碼，火砲也只是視線之內的數千碼，準度基本上靠眼力，因為「射控系統」還未發明。

今天呢？攻船飛彈的射程超過數百公里，摧毀力強大；停泊在集結區的運輸艦，距離登陸海灘多遠才算安全？就算運輸艦隊擁有密不透風的「反飛彈」能力，官兵也能安全轉乘登陸艇，在今日砲火強大的威力下，他們有多高的存活率？

聽過「雷霆兩千」火箭系統嗎？它的射程為三、五十公里，每枚火箭擁有六千四百顆到二萬五千顆「八公釐鋼珠高爆彈」，火箭在高空引爆，「子母彈」如天女散花般一路樹狀向下，最終殺傷面積涵蓋六、七個足球場，每顆子彈足以貫穿十公分厚鋼板！

遠在二十多年前，我在中科院瞧見雷霆火箭貫穿十公分厚鋼板的「剖面樣本」，那一刻，我心裡清楚地明白，兩棲作戰的模式成了歷史。

或是更正確地說，台海作戰的場景中不可能再出現灘頭決戰。因為台灣「飛彈密度」僅次於以色列，排名全球第二。而台灣海峽的寬度僅約百公里，全在飛彈射程之內。縱然敵運輸艦能夠躲過飛彈攻擊，登陸艇又要如何避開雷霆火箭鋪天蓋地的彈網？

不要說今日武器無與倫比的摧毀力，即使二次大戰諾曼第登陸，為了掌握制空與制海，盟軍出動了九千餘艘軍艦、一萬三千七百架戰機。

沒有制空與制海，就算回到二次大戰，搶灘也難如登天！

當然，世間沒有絕對。但可以肯定，若無法掌握制空與制海，兩棲作戰難以遂行。反之，若敵人能掌握制空與制海——敵機來去自如，敵艦穿梭近海，我方灘頭再擺上幾十輛地表最強的戰車，不等同待宰的鴨子？

未來兩岸若不幸爆發戰爭，我衷心期望：如果三個星期能結束，不要拖到三個月；如果三天能結束，不要拖到三個星期；如果三個小時能結束，不要拖到三天。

看盡人類歷史，以下這句話你應有所領悟：

所謂敵人，是要你去戰場送死的人——不管他站在哪一邊！

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