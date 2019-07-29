自由共和國》余杰／一國兩制 警匪共治

7月21日上千名白衣人在元朗地區手持棍棒，無差別地凶狠毆打遊行人士(路透檔案照)

余杰／旅美華裔人權作家

港警再次武力清場，不斷向示威群眾發射催淚彈及橡膠子彈（法新社檔案照）

七月二十一日，香港人再度上街遊行反對送中條例，部分人士衝擊中共駐香港最高機構中聯辦，並潑漆污染中國國徽。此一舉動堪比一九八九年天安門民主運動期間，湖南三勇士潑漆污染天安門城樓上的毛澤東巨幅畫像的義舉，顯示了港人與中國徹底決裂的勇氣和意志。唯有去中國，香港才能得自由。

與此同時，當天深夜，上千名白衣人在元朗地區手持棍棒，無差別地凶狠毆打遊行人士，甚至一位無辜路過的孕婦也被毆打至流產、生命垂危。這些白衣人就是香港的黑社會，就是所謂的「有組織犯罪」。

然而，具有諷刺意味的是，香港警察在該地區的行動指揮官與白衣人的頭目親密交流，建制派議員和律師何君堯與白衣人頭目相見歡，有關視頻表明「警匪一家」、「警匪共治」已經成為香港不容迴避的政治現實。而已成香港全民公敵的特首林鄭，在記者會上，念茲在茲的居然是「神聖不可侵犯」的中國國徽，而不是香港市民的生命安全。她厲聲譴責的暴力，僅僅是覺醒之後爭自由的市民污染中國國徽的「暴力」，而不是在香港警察縱容之下殘害香港市民生命的黑社會的暴力。

一九九七香港回歸前夕，鄧小平就像預言家一樣說過「黑社會也是愛國的」。香港主權尚未轉移，黑社會就率先完成了效忠對象的轉移。相比於全球最大的黑幫組織中國共產黨而言，香港的黑社會只是一群烏合之眾般的古惑仔，共產黨黨魁才是讓他們五體投地的「大哥大」。中共從一建黨開始就是一個無惡不作的黑幫集團，即毛澤東所謂的「痞子運動」。從在井岡山上佔山為王的土匪頭子，到闖入中南海並隨處大小便的農民皇帝，毛澤東的「痞子本色」保持了一生。

做為共產黨孿生兄弟的國民黨，也是一個靠殺人越貨起家的「暴力團」。一九二七年，蔣介石在上海清共，倚重的就是杜月笙等上海青幫勢力。敗退台灣之後，國民黨故技重施，用黑幫消滅黨外運動，甚至派黑幫份子到美國暗殺了作家江南。即便在失去政權的今天，在野的國民黨仍然以「白狼」和「標哥」為其中流砥柱。難怪國民黨對香港的元朗慘案保持集體沉默，因為類似的事情，他們早就做過了很多次。

今天的香港，正大步邁向委內瑞拉的道路，那是一條通往奴役之路。香港遭受中國「再殖民」之前，第一個逃到加拿大申請政治庇護的香港學者蘇庚哲歎息說：「飢荒時中國人吃自己的嬰孩，有錢了就吃別人的嬰孩熬成的嬰兒湯，還說味道美得像全身長出舌頭。他們落閘禁止香港真普選。他們的撈女和大官睡過覺，搖身一變成為法庭院長。然後要送港人給撈女依法審判。我們幸抑或不幸，見識了世界史最荒唐的時代。」

明年台灣的大選，台灣人要用選票來重蹈香港的覆轍嗎？

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