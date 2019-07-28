自由廣場》「九二共識」又來了

◎ 施雅軒

中國國防部在二十四日發表《新時代的中國國防》白皮書，其中在「國際安全形勢」與「新時代中國防禦性國防政策」兩大部分論及台灣，內容不外乎重談統戰老調，視台獨為洪水猛獸，而其中「拒不承認體現一個中國原則的九二共識」更是令人搖頭。

白皮書所使用的「體現一個中國原則」說法，源自於二○一七年十月的十九大報告，而在今年一月的《告台灣同胞書》發表四十週年紀念會，習近平更精準地定義是「在一個中國原則基礎上達成『海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一』」，從此台灣舉國譁然，因為一九七一年聯合國大會第二七五八號決議文已經說明：「承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表」，換言之，「一個中國」在國際的合法性上，「中國」指的就是「中華人民共和國」，若台灣承認「九二共識」，豈非自我矮化，怎有不是票房毒藥之理？

但弔詭的是，中國官員卻是越講興致越高，不但國台辦主任劉結一開口閉口一定「九二共識」，連五月北京召開兩岸媒體人峰會，中共中央政治局常委汪洋也是「九二共識」，如今連不承認「九二共識」也成為解放軍弔民伐罪的理由，「九二共識」的應用也太讓人感到啼笑皆非了！

（作者為高雄師範大學地理學系副教授）

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