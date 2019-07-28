自由廣場》無人水下反潛載具威脅國造潛艦

◎ 王志鵬

自2018年潛艦國造成為台灣國防軍事上最受矚目的項目，然而如今投入大量的財力和物力，在最快速的推動下，於2025年才能建造完成首艘新型潛艦，之後還要經過測試和缺改後交付海軍服役，這一漫長的過程快者至少8年、保守者10年，若期間出現重大整合問題，很可能還要延遲並追加預算，可謂是艱困漫長時程。

然而就在這長達10年的建造過程，全世界的先進軍事科技也將進行一場全新的世紀變革，這也很可能在「潛艦與反潛」作戰的發展上帶來巨大變化，其中最令人矚目的發展就是無人水面(USV)和水下(UUV)的反潛載具，這樣的發展對未來國造的新潛艦，將帶來嚴重的挑戰和衝擊。

近年來，美國水面反潛無人載具的發展，最典型成功的案例就是2018年2月由美國「國防高等研究計劃署」(Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA)所完成首艘命名為「海上獵人」(Sea Hunter)的水上無人反潛原型艦，該艦已經交付美國「海軍研究室」(Office of Naval Research, ONR)進一步測試。該艦長約40公尺、排水量145噸，最高速率27節，作戰航程可達10,000海浬，單一次巡航可執行60到90天的反潛任務；該艦並能與美海軍的「瀕海作戰艦」(LCS)共同執行任務，一旦她巡邏在高度危險的海域偵獲發現潛艦，就能引領作戰艦或反潛機高速進入進行攻擊。該艦量產後每艘造價約6.5億台幣，預估未來執行任務美日的運作費約50-65萬台幣之間。相較於飛彈驅逐艦每日執行任務的平均花費高達約2,045萬台幣而言，便宜划算很多。

至於「水下無人載具」發展，以法國設在巴黎的Alseamar公司所研發的一種輕便型多功能水下無人載具「Sea Explorer multi-mission Underwater Glider」為例，長型的橢圓彈體，直徑0.25公尺、長僅2.7公尺、重約59公斤，採取鋰電池推進水下保持高度的寂靜，可敏銳有效地連續於水下航行60天，偵測海洋環境水文資料和潛艦音紋，標準潛深700公尺，該型彈體更可更換不同的特性模組(含武裝攻擊)。美國目前研發此類大小型約二百餘種，美國海軍採用其中的數十型，最特別的案例之一就是，2016年12月15日美國海軍「鮑迪奇」號海洋測量船（USNS Bowditch）搭載民間研究人員，在南海先後佈放了二枚「水下無人載具」執行水文蒐集，當晚回收時遭中國海軍捕撈走一枚；為此美國國防部除了發表聲明抗議，要求中國立即歸還，美國總統川普亦在推特上嚴正表示：「中國偷了美國的水下無人載具」。

相對中國的發展，2018年2月6日海軍備役中將蘭寧利先生在其臉書上，即分析北京中央電視台第九台所公開的解放軍海軍研發紀錄視頻，並以「已迫近左高海域的大陸所謂的反潛八卦陣」一文公開警示，清楚點出未來台灣在反潛與潛艦作戰要面對的問題。個人曾經於2019年2月8日向台灣潛艦部隊專案報告世界各先進國家的發展，會中討論現行和未來的潛艦要如何「偵獲與反制」這樣的威脅，在座眾多的資深聲納士官兵，當下無人能夠回答，也沒有人能夠說出理想的方法，僅能尷尬的面面相覷不知所措！其實，這並不怪他們，也著實難為他們，因為現行所發展的「水下無人反潛載具」，多以電力推動，其噪音值遠遠小於現行任何潛艦本身噪音值和海域環境的噪音值，當在近距離（相當於500-1000碼）時，即使潛艦發現也等於自己已經遭到偵獲，下一刻時間(約15-30分鐘)即將遭受水面無人反潛艦與空中無人反潛機的快速臨頭打擊，潛艦就算以最高速率逃脫，假設柴電潛艦以20節(36公里)和核動力潛艦以35節(63公里)的高速脫離，也將逃不出無人反潛載具的群體偵獲與攻擊圈，因此也就是必死無疑，這是未來潛艦所要面對關鍵卻又非常艱難的問題。

如果中科院能依據海軍的需求，盡快研發先期的訓練用反潛水下無人載具，藉此提供給海軍與潛艦進行反潛對抗，潛艦藉此磨練吸取重要的戰術數據和經驗，不失為良方之一。反之，若無法先行思考、面對、規劃和解決現行的問題，更何況要面對的可能是更先進具備「智能(AI)」的「無人反潛載具」，未來十年後所建造的潛艦真的能夠作戰嗎？恐怕到時只會成為台灣「耗時、昂貴、無用、自慰」的大型軍事玩具！

（作者為備役海軍潛艦上校）

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