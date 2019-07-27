自由廣場》長照這費用，你當然付得起！

平價優質長照服務 照專算給你看

◎ 羅品善

長照2.0是蔡總統競選時所提出之政策，當時許多人質疑「付得起的平價長照服務」及「專業的優質長照服務」如何並行，筆者以第一線照專實際經驗提供實證，長照服務在政府補助之下已經是「付得起的平價長照服務」，即使是失能程度最重的第8級，照顧及專業服務給付額度為36,180元/月，即使做好做滿，一般戶只需負擔16%，亦即5,788元就可以得到居家服務、物理治療、職能治療等專業服務。如以復能為例，物理治療或職能治療老師到家裡服務每次至少50分鐘，民眾只需付240元（支付基準詳見衛福部網站https://1966.gov.tw/LTC/cp-4010-42524-201.html），無需滿身大汗地移動失能長者也無需舟車勞頓即可在家進行復能，即使是都使用居家服務，也比坊間動輒一天1,500元，一個月要高達3萬多元的照顧服務便宜許多，但物美價廉卻服務品質優良，就要靠團隊合作，讓長照服務可以做到平價且優質。

當筆者在接到案家的申請時，會先與案家以電話聯繫初步瞭解案家的狀況，開始試想案家可能會需要何種服務，考量案家要配合照專到府評估，家人可能須請假或從他處趕赴案家，於是筆者會徵得案家同意，聯繫A單位個管、長照服務單位、甚至非長照服務之社福、醫療或民間NGO單位一起聯訪，至於無法到場的服務單位與家人，則以視訊方式參與，讓民眾感受照管中心對民眾需求之重視，更避免了往後多個服務單位多次打擾案家且造成案家需重複敘述案主狀況及服務需求之困擾。

在照專評估案主失能程度當下，個管與服務單位即可瞭解案主的問題，評估出失能等級後，個管與服務單位就能和案家詳談各項服務，服務單位的當面說明也可讓案家對服務有實際認識而減少錯誤的期待，提升服務使用率。即使非長照服務，也可當下連結。當下可以在當場確認服務聯絡窗口及留下聯絡資訊。

在服務進入時，筆者會與A單位及服務單位進行個案討論，也與案家保持聯繫，掌握服務狀況及了解案主及案家狀態，也可避免服務人員浮報服務項目，進而掌控服務品質。

以上雖然需多花時間，但筆者認為以個案需求擬定服務計畫，可杜絕資源浪費，雖然衛福部8月1日起將以往半年複評一次的時間拉長至一年複評一次，但筆者認為平時的服務團隊對每個個案討論不可少，讓各專業發掘的問題共同討論及處理才是對案主最好的照顧服務方式，尤其最近又會加上醫師意見書(雖然筆者認為會看意見書的照專及服務單位沒幾個)，許多失能都跟醫療有關，有了醫師意見書，讓各服務單位對案主的狀況可以更加瞭解（例如居服員對骨折病患之照顧、營養師對癌症患者的居家營養服務等）。

其實長照服務已經往前銜接至出院準備服務，如果醫院的出院準備服務在申報費用補助時也能實際落實出院準備服務工作，在案主出院前召開的出院準備會議能邀請照專、A單位個管、服務單位與案家共同討論，讓服務單位及早了解案主的狀況以擬定照顧計畫與安排人力，案主出院後就能更快接受服務。甚至長照服務可以往後與居家安寧照護及居家醫療無縫接合，減輕照顧壓力。

長照服務不是抱著發大財就可以做的事業，但現今許多業者算計著一案可以賺多少，無良的慫恿案家增加服務，慷公家之慨，雖然民眾自付費用低而無感，但無效的服務只是浪費資源，甚至服務單位未提供服務卻浮報，加上個管工作未落實也申報服務費用，而照管中心只盲目衝案量，照專淪為評估工具，筆者的督導曾告訴筆者，照專只要負責評估就好，但筆者認為評估完再啟動服務，自然等待服務進入時間長，加上服務不符民眾期待，長照服務涵蓋率自然升不上來，因此筆者雖然在照管中心給照專訂的每月訪案量及複評率的壓力下仍寧可在訪視評估時多花時間讓案家與各單位討論規劃合適的服務計畫。

術業有專攻，團結力量大，長照服務應該是連結各項資源來一起照顧失能者，雖然目前長照有需多資源待開發（例如居服人力提升、早療資源之加入、增加輔具及居家無障礙環境改善項目、交通接送服務之普及等等），但以現有資源，如果能以團隊合作，自然能提供需長照服務者平價且優質的服務。

（作者現職照顧管理專員，新北市民）

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