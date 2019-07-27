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自由廣場》特權 會讓民進黨掉票

2019-07-27 05:30
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◎ 黃惟冰

「私菸案」持續延燒，除了蔡英文總統要求新任國安局長邱國正必須在一週內提出檢討報告以外，華航也召開記者會由董事長出面致歉，並表示未來出訪專機將不再開放免稅菸品的預購。然而，此事在民間可能引發的「相對被剝奪感」不容小覷，如果釐清真相與究責懲處不能展現政府痛定思痛的決心，那麼此事必然對民進黨明年總統與立委選舉造成一定傷害。

首先，一般市井小民若想趁出國之際購買免稅商品，入境時都必須遵守嚴格的配額規定，一旦超量被抓，不僅商品要被海關沒收，還會處以罰鍰。以香菸為例，一人配額只有二百支捲菸，也就是一條。每超額一條，另外加罰五百元。

其次，台灣在二○一七年六月調漲菸稅後，每包香菸應繳納的菸稅就從十一．八元，增加至三十一．八元。如此漲幅，固然有以價制量，希望減少香菸消費的政策目的，但也讓不少癮君子叫苦連天，特別是收入不多的基層勞工，負擔相對更重。

今天，社會大眾才赫然發現，原來國家的特勤人員與航空公司竟然上下其手，多年以來假公濟私，挾帶了數以萬計的免稅香菸入境，大享特權。兩相比較，讓人不禁對「只許州官放火，不許百姓點燈」大感不平與不滿。

總結而言，「私菸案」不只影響國安人事與華航作業，更將激起一般人民對於特權的複雜情緒，這，絕對是民進黨必須認真處理的痛點。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

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