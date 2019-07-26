自由廣場》台灣主權論 正反均陳

◎ 廖觀湖

報載，南一版高中歷史課本談及「台灣地位未定論」，引起部分學者質疑，筆者身為教育現場第一線歷史教師，對於南一版歷史課本談及「台灣地位未定論」的做法非常認同。

對於台灣地位未定論的說法，日前嘉義大學歷史系教授吳昆財受訪，指出《中日和約》是中日雙方的和約，日本放棄的台澎當然是交還給談判的對方，也就是中華民國。然而吳昆財教授是站在法律的層次來說，但筆者認為法律的特色便在於其「嚴謹性」，若從法律層次出發，則《中日和約》應該就會很明確說明「日本將台灣歸還給中華民國」，但《中日和約》沒有這些文句，在法律上是不夠明確且站不住腳的。

再者，南一版高中歷史課本除了論及「台灣地位未定論」外，同時也介紹了「台灣地位已定論」，換言之，南一版高中歷史課本相較於過去的高中歷史教科書，其實是更全面與多元的特色，而且正反面均予以陳述。凡接受過台灣史訓練的教師們，絕對都唸過「台灣地位已定論」的概念，在台灣史學界來說，「台灣地位已定論」是一個很重要的主張，但過去教科書受限於某些政治壓力，「台灣地位已定論」反而在傳統教科書中隱而不顯，如今南一版歷史教科書陳述重要的台灣史學理概念，竟又遭受到另一波攻擊，可見得「大中國」的遺毒並未退散。

（作者為教育工作者，桃園市民）

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