新聞線上》借鍋炒蚵可以自抬身價

記者莊榮宏

國安人員利用總統出訪走私洋菸，至少歷經兩朝，前輩指導後輩、學長交代學弟，代代相傳，膽子越來越大，香菸越搞越多，夜路走多終於碰到鬼，現在的疑問是，這項絕活的第一代鼻祖，始作俑者是哪些人？當年有權阻止這一切的長官，在初始階段扮演什麼角色？

這一查下去，涉案人數恐怕是好幾拖拉庫，但人民殷盼真相，即使動搖國本也須查好查滿，草草了事才會造成二度傷害。

外界視護衛元首的人員為神秘角色，這股勢力攀附總統權力，連政府官員也得看其臉色，過去的年代有政府大員赴總統官邸，有時攜伴手禮，這些物件先交守衛檢視，再視情況呈交或退回，有時守衛看到喜歡的，雖欲納為己有，畢竟不敢私據，但也不過就徵詢一聲：「總管，這個茶具可否賞給我？」總管端詳物件的價值並非特別昂貴，也就點頭了，守衛自是歡天喜地。

官員送總統的伴手禮，再怎麼樣，守衛也沒資格擁有，明知如此，總管為何打賞？這是人性，下位者佔點小便宜，上位者則攏人心，這當然是醬缸文化，華文說「水至清則無魚」，另一句則是「人至清則無班底」，有時要給底下一點甜頭以換取其忠心，施小恩給小惠本是宮廷文化的精髓，台灣雖已民主化，但這等中國封建餘毒依然未除，非經多次政黨輪替民主洗禮難以消減。

此次攔車扣菸行動，據說總統事發後才與外界同步得知，在司法獨立而言，這叫作偵查不公開，就算天王老子也一樣，若這就是進步也罷，看在情治行家的眼裡卻凸顯出元首耳目失靈，此刻災後重建國安體系，保護虎口下的元首是另一個當務之急。

調查局長傳統上本是總統的耳目，自從某任調查局長基於此認知而通報情資給總統，卻因而下獄受盡苦楚，這給後來者帶來何種效應？調查局偵辦重大案件須由局長同意立案後始發動，倘若總統事前未悉，那只有一種可能：總統未獲稟報。

國安私菸風暴是累積數朝而總爆發，不爆於小英時代，也會爆在後任總統，馬英九也好，蔡英文也好，都是被國安系統蒙蔽的受害者，朝野毋須交相責。台灣的政治危機是，今朝每每承受前朝之累而承擔罪惡的總集合，七分究責總是不忘三分怨懟前朝，這不必要；反觀藍營鋸箭式片面痛責執政者，完全無視歷史共業的惡果報應，毫無反省的見獵心喜一再重演，招惹更大反感而不自覺。

天大的事件總會逐漸沉澱，人民心中自有一把尺，最後會呈現在投票行為。所謂共業當然不分顏色，其他顏色的力量也不必幸災樂禍，趁機噴口水加材料，倒是近期有人刻意炒作郭台銘和柯文哲結盟的話題，很容易看出這根本就是「借鍋炒蚵」的假議題，鍋子只是被利用來炒熱蚵仔的廚具呀！

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