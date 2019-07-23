社論》從喜樂島組黨說起

朝野兩黨初選之後，進入整合期。週末期間，綠營的喜樂島聯盟成立政黨，日本參議院選舉結果揭曉，一內一外，都有其政治意義，值得關心大局的台灣人注意。

喜樂島組黨，既出自參與者對民進黨執政的失望，也凸顯他們對民進黨初選過程的不滿。它除了延續台派「正名、制憲、入聯」的國家正常化目標，還加上反併吞、改革司法、降低投票年齡、推動經濟社會平等主張。成員幾乎都是政治素人的這一新政黨，強調不在綠營「搞破壞、搞分裂」，希望讓「對民進黨不滿或討厭民進黨的人有更好的選擇」。從而，該黨著眼於立委選舉，不參與總統大選。

民進黨完全執政三年多，從這些台派人士看來，在推進國家正常化之路趑趄不前，對東奧正名潑冷水最令他們憤慨，限制公投是最新導火線，而民進黨初選的不公不義，尤讓他們看不下去。因此，他們高唱「泛綠選民絕非民進黨的禁臠；由長期的『含淚投票』、到去年的『含淚不投票』，多一個選擇，大家歡喜快樂來去投票！」不過，民主台灣組黨容易成事難，在已有三百四十四個政黨的現實環境，第三百四十五個政黨能否有不俗表現，尚待觀察。

日本參議院選舉，安倍晉三領導的執政聯盟獲勝，雖未取得修憲所需的三分之二席次，但為二○一二年以來在中央級大選的六連勝，不僅通過選民信任投票，順利延續已六年半的執政，且有機會成為史上在任最久的首相。這次勝選，不但消費稅增為十％的主張受支持，有如安倍所說，強調安定的執政受國民肯定。

安倍長期執政，經濟和外交的表現最受肯定。他經營日美關係有成，與川普總統的良好關係連德國梅克爾總理都親自請教要訣；選前成功主辦大阪G20高峰會，尤有加分作用。更重要的是經濟，「安倍經濟學」以空前的寬鬆貨幣政策和擴大公共支出，對抗長期通貨緊縮、活絡總體經濟，年輕人的工作機會和所得最是顯著改善。「日本經濟新聞」上月民調顯示，六十歲以上民眾對安倍政府的支持率四十九％，二十多歲民眾竟高達七成。安倍的經驗值得台灣借鏡，既顯示對外關係的重要性，尤突出振興經濟、讓年輕人生活有前景，才能成就長期執政。

綠營初選後的整合問題，喜樂島是一個例子，藍營同樣有麻煩。兩黨初選過程都遭質疑，埋下負面效應或分裂的種子，且出線的人都被指未必是黨內的最強棒。韓國瑜原本爭議就多，初選勝出，質疑未止；此從「出國散心」的郭台銘在臉書不斷表達看法、王金平仍待「上天安排」動向，還有人不排除四年前的「換柱」戲碼重演，俱見初選的創傷不小。

正因如此，郭台銘、王金平的今後動向引起諸多揣測，台北市長柯文哲近日頻頻放砲，也顯然伺機而動，所圖的是在藍綠之外，提供人民第三種選擇。政治本來就有各種組合的可能，政媒又常是放話揣測的溫床，明年大選的各式各樣搭配和合縱連橫，這一陣子因此此起彼落，增添話題。

然而，政黨和政治人物千方百計圖謀執政機會及權位，或為其本性本能，台灣面對強鄰進逼、國際環境巨變和內部政經社會諸多問題，已不能一再讓大選的政治舞台只淪為熱鬧喧譁，且重演選前選後不斷的朝野政治惡鬥，而須嚴肅面對國家社會內外考驗，做明智的辯論與選擇。

實質言之，台灣主體、中國政策和經濟議題，應成為明年大選的主題。台灣迄未打造成正常國家社會，還有強權一直企圖吃掉台灣，千方百計把台灣去國家化，台灣人民對此絕不能妥協，主政者須以台灣利益為第一且唯一考量。正因如此，台灣只有親近美日歐盟，與中國保持安全距離，才能確保國家安全、突破邊緣化困境。

最基本的，台灣要振興經濟。日本陷入通縮困境早於也甚於台灣，但有如安倍的範例，打造活絡的經濟，既為年輕世代帶來希望，也成就自身的長期執政。從而，振興經濟應是二○二○台灣選民對政黨及政治人物最起碼的考題；日本有「安倍經濟學」，要當台灣的主政者，不能只是「貨出去、人進來」的口號政治，拿出讓整體經濟振衰起敝的具體方策與承諾，應是選民對有志競逐大位者最起碼的要求。

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