自由廣場》周錫瑋豈止「好傻好天真」

◎ 潘寬

前台北縣長周錫瑋日前接受「德國之聲」訪問，他的驚人之語除了有「不台獨，中國就不會攻擊你」、「去跟中國當朋友，可以改變中國」、「要去愛去對話」，甚至還舉香港的例子說「中國可以改變和進步」。訪問者驚問：「你覺得這是正常的生存方式嗎？」網友也批評他是「好傻好天真」！

周錫瑋或許畫畫有兩把刷子，但是歷史真的沒讀好：西藏和中國簽下和平協議，反遭血洗；香港回歸中國時「五十年不變」言猶在耳，然而翻臉如翻書，導致港人前仆後繼的抗議，但是有用嗎？周錫瑋還要對香港人說「要去愛去對話」嗎？

周錫瑋莫非已經忘記，國民黨兩次和中共談和平協議，結果都遭到背叛和欺騙！第一次在一九二三年，兩黨表示願意共同為中國努力，簽下了「孫越聯合宣言」，結果國民黨打下南京後，中共就在南京搞破壞，趁機壯大，最終兩黨決裂。第二次被騙則是一九四九年國共內戰時，兩黨北平和談，正要擬定「國內和平協定」，結果中共翻臉不認帳，把國民黨打趴趕出中國，一路敗逃到台灣。周錫瑋身為國民黨員，難道又要重演被中共欺騙的歷史？周錫瑋難道忘記蔣介石的肺腑之言：「與共匪談判和平，實等於與虎謀皮」！

請周錫瑋們認清敵人真相，不要活在想像之中，也不要拖台灣下水！

（作者為太陽花學運參與者，新北市民）

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