自由廣場》新課綱的老問題

◎ 沈建德

自由時報頭版報導新課綱八月上路，然而恐怖的是，新的十二年國教課綱編出來的高一上歷史課文和舊的一樣，毫無依據的附和中華人民共和國主席習近平說，根據「開羅宣言」台灣歸還中國！除不符事實外，以開羅宣言來處理台灣地位與主權問題，在國際法是站不住腳的，其效力遠遠不如有四十九國簽字的舊金山和約。開羅宣言除了美、英、中三國領袖沒有簽署，連美國國會也沒有批准，英國首相邱吉爾更否認把台灣交給中國。日本國會圖書館經過調查，最後在二○○七年二月二十二日以「無法確認一九四三年十一月二十七日的開羅宣言確實已經署名」的理由，刪除網頁上「開羅宣言」的「署名」記述。新課綱這種課文，無異於支持中國的「一國兩制」。條列如下：

三民：（舊版）開羅會議，會後發表開羅宣言，支持中華民國戰後取得台灣。

（新版）完全相同，沒改。

龍騰（終審版）：（舊版）開羅宣言，指出日本應將台灣、澎湖群島等歸還中華民國。

（新版）開羅宣言日本所竊取於中國的領土……，歸還給中華民國。

泰宇：（舊版）開羅會議，發表宣言，宣布戰後台灣歸還中華民國。

（新版）開羅宣言宣示，日本必須將東北及台灣、澎湖列島歸還中華民國。

一九四五年十月二十五日，中華民國宣布，根據開羅宣言、波茨坦宣言，光復台灣。

南一（終審版）：（舊版）開羅宣言主張台灣、澎湖由中華民國收回。

（新版）開羅宣言提出日本戰敗後將台灣、澎湖群島歸還中華民國的構想。

不僅如此，外交部網站有關台灣的國際法地位說帖，也與中華人民共和國政府歷來的主張相同。所以不敢拆穿中共謊言？民進黨政府也支持「一國兩制」？

月中，中國駐美大使崔天凱在推特上說，「台灣是中國的一部分，任何分裂中國的企圖都不會成功。」外國網友留言踢館：「沒有看到任何有關台灣是中國一部分的實際證據」！要求崔天凱拿出證據的網友，如果知道台灣國內有這種歷史課文、外交說帖，必定也會問：「證據在那裡？」

（作者為留美企管博士，前中興大學企管系副教授，https://www.facebook.com/TPGOF）

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