自由廣場》半個中國冰火2重天

◎ 陳止戈

盛夏時節，中共一票黨國權貴，例行的群集北戴河度假開會，商討權力如何分配，而十四億的廣大人民，日子是怎麼過的，卻沒有哪個領導人在關心，證據列舉如下：

香港「反送中」已經近兩個月，為了顏面，林鄭月娥死撐不肯下台，媽媽、銀髮族都走上街頭了，中共紅媒開始鼓動民族主義情緒，為複製六四氣氛預做準備，以防這股火苗燒向中國本土，最新的情資顯示，據說中共已經利用最拿手在行的人臉辨識科技，鎖定了七百名運動群眾，伺機秋後算帳。

而中國本土人民又在過什麼樣的日子呢？

中美貿易戰持續僵持，川普老神在在，中國前兩季經濟數據滑坡，而這些都將由中國老百姓買單，最具體的代價就是物價飛漲。海外媒體揭露，飽受非洲豬瘟肆虐，豬肉價格年前將飆漲七成。最慘的是，蔬菜水果也瘋漲五成起跳，蘋果竟然成為奢侈品，網民以「毫無人性」來形容。除了氣候因素，當然也有囤積炒作在作祟，最主要的還是主政者熱中權鬥，無暇關心民不聊生。

與此同時，華中、華南、華東廣達十六個省份飽受水患之苦，網上流傳許多陸上行舟的視頻，獨不見解放軍抗洪救災的景象，一干國家領導人也躲閃不見蹤影。偏偏在這節骨眼上，傳出三峽大壩變形位移凶兆，主管官員封口，黨姓媒體封鎖災情，使數億人生活在無知的恐懼之中。

一海之隔的台灣，當然也不免有些不測風雲，只要官民一心，日子總算過得下去，只有別具用心的政客，不是想方設法矮化台灣，形容得又老又窮，就是低聲下氣，哀求「紅色供應鏈」給個活路，某親中紅媒以社論鼓吹「承認吧，台灣經濟離不開大陸。」如今中國蔬菜水果漲翻天，幾億人哀嘆吃不起，而紅媒老闆所力捧的總統候選人，曾經自我吹噓是個最佳推銷員，此刻豈非商機無限？請問他為高雄農民賺了多少錢？

（作者為業餘投資人，新北市民）

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