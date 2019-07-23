自由廣場》境外勢力代理人登記 就像考駕照

◎ 何澄輝

中國透過各種方式進行對目標地區加增影響力與滲透日益明顯。而其作為，早已超越單純的宣傳與立場表達，而進入到了企圖影響政治議程制訂與改變。因此最近筆者與數位民進黨立委共同催生「境外勢力代理人登記制度草案」就是在此脈絡下推動立法。

「境外勢力代理人登記制度」的規範精神，主要係透過登記、申報制度，公開揭露境外勢力代理人之必要資訊，明示其作為與境外勢力的關聯，期以透明公開的方式，讓民眾了解代理人的作為、宣傳及言行的可能目的與利害關係。

這一登記制度或有人有疑問，是否可能反讓這些行為因登記而形同合法？實際上，這恐怕是一種誤會與過慮。因此一登記，並不會使其違法行為獲得豁免或排除。其情形則類似於行車必須依法取得駕照，無照駕車依法予以處罰。但有照駕車並不會排除酒駕等行為之違法性，其行為人如若有違反其他法律之行為，仍依相關法律處罰之。同理，依登記制度登記之代理人，若其行為有違反國安法、政治獻金法或遊說法，仍應依合致之其他相關法律來處罰，並不因其有等登記而免罰。所謂擔心登記制度恐引狼入室之憂慮，誠屬多慮與誤會。

實際上本草案與國安五法乃至其他法律如前述之政治獻金法、遊說法等，處與彼此配套之關係。國安五法等，立意在於禁止某些特定行為，防止國家法益遭到現實的危害。而代理人登記制度則是對於具有境外勢力代言代行之關係者，賦予登記義務，透過揭露關係與利害，以期公開透明相關身分、資訊與內容；同時代理人登記後受本法相關規定，對原本意圖滲透的行為加以牽制。甚至意圖透過第三國轉進的滲透行為，亦在本草案規範之中。

從防遏專制極權國家或其他境外勢力之滲透，避免其影響民主政治決策議程、捍衛民主體制之觀點來說，「境外勢力代理人登記制度」與國安五法等實體法律對滲透行為之抵禦機制，前者係透過登記而公開透明之方式發揮「前期預警」之功能，後者則是對於實害行為與威脅，進行打擊與遏止。兩者實際上是互為奧援，缺一不可的關係。也是健全民主防衛體制整體架構中分工合作之制度規範保障。二者並無扞格之處，反有彼此補強之勢。

（作者為台灣戰略模擬學會研究員）

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