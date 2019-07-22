社論》「共產黨資本主義」的崩潰危機

美中貿易戰從G20川習會後暫時停火，但復談步履蹣跚，進展有限，彼此之間顯然仍存在難以跨越的瓶頸。雙方協商觸礁的主因在於︰中國曾為貿易衝突做出一些承諾，美方希望中方不要違背先前承諾，但是中國似乎將美方制裁華為視為核心議題，必須先看到美方鬆綁華為禁令，才會視狀況進行後續磋商，美中談判因此停滯不前。

美中談判卡關，但雙方顯然各有盤算。川普以三千二百億美元中國商品加徵關稅為武器，等待中國低頭退讓。反觀中共領導人在民族主義情緒高漲之下，不敢做出重大妥協，以免淪為「民族罪人」，因此採取拖字訣，意圖等候美國大選結果出爐後再做攤牌。不過，中國經濟本身問題重重︰債務爆表，房地產閒置率過高，產能過剩，經濟泡沫是否破滅，備受關切。日前中國公布今年第二季經濟成長率來到近卅年最低的六．二％，顯示中國經濟日趨惡化，乃不爭之事實，似乎無法支撐拖延戰術。尤其，深入探究中國成長放緩，顯然不是貿易戰的短期徵兆，而是結構性的缺陷所致，使得「中國崩潰論」再度浮現，成為全球必須面對的嚴肅課題。此因中國經濟規模世界第二，且與全球經貿網絡深度連結，一旦中國經濟泡沫破滅，恐將衍生諸多政治、經濟，甚至戰爭衝突、大量難民流竄等地緣政治大災難。此所以美國前總統歐巴馬曾說，「一個衰落的中國比崛起的中國更可怕」。

中國推動近四十年的「改革開放」，成果斐然，「中國模式」於是成為開發中國家發展的顯學。所謂中國模式，看似採行資本主義作法，摸著石頭過河，其實實施的是有別於自由市場，以國家之力主導的國家資本主義，亦有學者稱之為「共產黨資本主義」，也就是專制政權之下的權貴資本主義加上國家資本主義。然而，不論何種標籤，其主要特徵乃是由專制獨裁的政權進行資源配置，設定產業發展方向，並且採取補貼與保護手段扶植本土產業，對仿冒、竊取智財權則視而不見。如此的產業環境缺乏公平競爭，造成外國企業的投資設廠係以代工外銷為主，替中國創造龐大的就業與所得提升，至於內需市場則在壟斷狀態下不敵中國本土企業。這種以國家力量對抗外國民間企業，以保護主義衝撞自由市場，在不對稱型態下快速成長的經濟，才是中國經濟發展模式的真實內涵。

尤有甚者，在此種發展模式下，中共各級官員及其親屬，透過市場將手中的權力予以變現，因而掌握了國家的大部分財富，由是將中國模式與中共獨裁政權的利益綁在一起，亦即只有現行國家資本主義運行不墜，才能確保中共官員的個人利益。因此，當川普發動貿易戰要求中國改變經濟結構，融入自由市場的價值觀與遊戲規則，自然遭到強大的反彈與抗拒。中國不但沒有改變經濟結構之心，反而逆勢而為，更加強化國家領導的角色。然而，中共領導人的抱殘守缺，已經無法逆轉中國經濟下滑的走勢。過去中國經濟成長，主要靠兩大要素︰一是技術低階與生活用品的生產與傾銷，以低價橫掃全球市場；其次，以投資驅動成長，但主要投資力道來自外資與官方資金，其中官方資金之大力挹注，政策性目標乃是優先考量，故而往往造成產能過剩與蚊子建設，形成一種無效率、缺乏永續發展的成長。甚而，中國的成長模式，係以生態環保、勞工權益及資源虛擲為代價，長年累月之下，生產力、競爭力大幅衰退，對經濟開始產生反噬作用，導致中國經濟反轉直下。

換言之，美中貿易戰之所以延宕難決，關鍵在於美方的要求已觸及中共政權存亡的「阿奇里斯腳踝」。一方面，中共獨裁統治的正當性建基於快速經濟成長，滿足民眾的生活需求及物質慾望；另一方面，統治集團的利益與國家資本主義綁在一起，無法鬆綁解構，一旦放棄國家主導的發展模式，則國家資本主義（或共產黨資本主義）勢必崩盤，衍生中共的統治危機。因此由中國再度掀起義和團式滅洋扶清的風潮，意圖以民族主義的民粹對抗美國，而非在經貿專業領域中尋求解決之道，便可看出當下的中共政權恐已陷在進退兩難的生死關卡了。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法