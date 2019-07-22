自由廣場》美國鬆動一中架構

◎ 林正二

小英總統此次出訪過境美國，最大的外交突破是「鬆動了美國一中政策的架構」。

美國政府三十幾年來的「一中政策」主要是遵守「一個中國、兩岸對話、和平解決」三個支柱，其中美中建交公報所提美國「認知」（acknowledge）中國的一中立場，以及八一七公報中美國政府強調「無意執行『兩個中國』或『一中一台』政策」的聲明，讓我國際外交活動處處受限。

然而，美中建交後，美國歷任政府依據「台灣關係法」，與我維持良好的非官方、準政府關係並據以維護台海的安定；而美中三公報中的「認知」用語亦顯示美國並未「承認台灣是『中華人民共和國』的一部分」，讓美國有灰色空間，視政策需要遊走於美中三公報與台灣關係法之間，以維護台灣的實質主權地位，並鼓勵兩岸對話，和平解決歧見。

美中建交後，美國期待中國開放繁榮後走向民主之路，因此依據上述一中台海戰略，以「交往策略」跟中國來往。在此外交戰略下，美國為了推動建設性來往，在美中台三角關係中，比較偏向中國，因此，依據「台灣關係法」，雖然美政府以「方便、舒適、安全、尊嚴」的原則，接待我總統過境美國，但在美國「一中政策」束縛下，台灣總統純粹是過境，沒有任何外交訪問。

然而，川普上台後，鑒於習近平擴張軍力，不遵守西方國家貿易規則，以「銳實力」對全球展開意識形態的滲透，並介入外國政府的運作，因此美國聯合民主國家全面抗衡中國；同時，並制定「台灣旅行法」、「國防授權法」等友我方案，以突破美國「一中政策」對我國總統等行政首長訪美以及兩國高層來往的限制，並將台灣納入「印太戰略」的民主國家之林，藉由台灣的民主形象凸顯中國的獨裁專制。

因此，在美國為主的「民主對獨裁」抗中戰略架構下，美國為了讓台灣未來能以主權國家的對等地位，發揮導引中國走向民主的戰略功能，以「台灣旅行法」鬆動了美國「一中政策」的架構，讓小英總統能訪視象徵我國主權的台灣駐紐約辦事處，並參加具外交突破意義的十七個友邦駐聯合國大使的歡迎酒會，籲請他們支持台灣加入聯合國；再加上小英在哥倫比亞大學發表彰顯台灣「民主價值」的演講，三者連結起來相互呼應，組構成美國「民主對獨裁」戰略架構的重要支柱。

這是小英總統此次外交突破的重大意義，在台灣未來的民主外交之旅上，有著重要的指標意義。

（作者為退休駐美外交人員）

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