自由廣場》為什麼沒人敢標？

從全國最大單一公共建築桃機第三航廈主體工程談起

◎ 賴明煌

桃機公司董事長表示，桃園國際機場第三航廈設計若不再次辦理變更，主體工程會標不出去，因為沒有廠商敢來投標這個造型奇怪、施工難度又高的案子；且行政院年初同意增加四十二億預算到七百八十九億，預算可再調整空間有限。

桃機第三航廈是繼五十年前十大建設後，全國最大單一公共建築，在三年前開國際標，由國際知名團隊英國Rogers Stirk Harbour & Partners獲設計標，該團隊曾榮獲建築界最高榮譽普利茲克建築獎（Pritzker Architecture Prize），其在我國作品以高雄捷運美麗島站最為知名，「光之穹頂」使用近五千片世界最大玻璃鑲彩繪燈光結合，如同基督教哥德式教堂彩繪花窗玻璃。這樣國際知名團隊作品的三航廈，承接施造完成必可揚名立萬，為何廠商不敢來標？原因和流標數年、又多次調整發包底價的淡江大橋一樣。

工程越上頭越輕鬆好賺，越基層現場監造與施工承商就越辛苦、風險越大。盡責的規劃設計者要考慮到施工現址環境與實際承包廠商的技術與品質，不可憑空亂畫。

因此要解決工程標不出去、做到一半包商倒閉之困境，筆者有四點建議：一、強化採購評審委員的嚴謹度與按標案金額大小進行採購訓練，並給予評審委員適當專業酬勞與相對刑責，權責相符才有人敢去評審大標案。

二、將特定標案改為統包，設計、監造及施工者為單一團隊，可相互負責與協調施工可行性，而非如現在設計者圖畫出來了，規設費也拿了，接下來施工責任就推給業主與現場監造，最倒楣就是已得標施工廠商，實做困難又有契約工期壓力；業主也可憐，未來完工後滴水、漏尿都要挨罵、擦屁股，而建築師設計團隊已拿錢走人了。

三、招標公告明定施工廠商有提前完工獎勵金，例如十二年前美國舊金山灣區八十號公路橋梁因車禍火損，修護發包工期以五十一天為契約，施工商標價八十七萬美金，以三百人日夜趕工，在十八天完成，獲得五百萬美金的趕工獎金。貴嗎？與每日通車數十萬輛的成本數千萬美金相比，值得！

四、成立營建的國家隊，如過去榮工處或中華工程公司，以「搶救」這樣流標多次與高難度之重大工程。

（作者為成大土木博士、曾任公路總局西濱南區工程處長兼高南區處長）

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