自由廣場》服儀解禁，請教育部放過私校

◎ 葉建良

據報導，繼三年前高中生服儀解禁後，教育部正研訂相關規範，保障國中學生表達意見和參與決定的權利，未來不管國小、國中或高中，服儀都不再是「管教」事項，學校不能以學生違反服裝儀容規定懲處，最快108學年上路。

服儀解禁這件事，是台灣教育界缺乏論辯又一例證。教育部被進步派押著走，制定規範；保守派無力從法理上對抗，只能陽奉陰違。服儀解禁的理由，教育部舉著兒童權利公約的尚方寶劍；但是兒童權利公約真有明定學校不可規範服儀嗎？經常有人去國外學校參訪，也有人在國外中小學就學的經驗，很多國家的學校都有服儀規定，包括歐、美、日本等國家，難道他們都不重視兒童人權？

以「does school uniform violate children’s rights?」查詢，可以找到不少資料，以下兩筆來自公部門及人權團體，應有公信力。

蘇格蘭兒童及青年專員關於這個議題整理的結論（https://www.cypcs.org.uk/advice/cases/school-uniform）：歐洲人權法庭判決，學校要求穿制服不違反歐洲人權公約。蘇格蘭未就學校制服立法；制服政策由地方教育局和學校決定；制服政策可以規範制服以外事項；學校可有制服及其他規定，以提倡特定形象及學風。

還有，美國著名人權團體，美國民權聯盟ACLU刊登的一篇文章「5 Things Public Schools Can and Can’t Do When It Comes to Dress Codes」，結論是：公立學校可以有服儀規定，以及制服政策，而且可以強制要求，包括祭出懲處；但不可以是歧視性的，或者管制學生言論。所謂歧視性，就是性別、種族歧視；所謂管制學生言論，就是學生若可以配戴胸章，就不可以限制胸章不能出現什麼內容。

從以上兩例，可見學校要求學生遵從一定的服儀規定，不違反學生人權。

既然釐清這件事扯不上兒童權利這一頂大帽子，教育部的權力到哪裡？我認為教育部可以規範國立學校，因為他是金主。至於縣市立學校呢，應該由地方政府決定。管到私立學校就完全越界了！現在進步派還在抱怨教育部太軟弱，只能以補助款相威脅，其實，教育部根本無權管。如果我是私校協會，就會上行政法院控告教育部侵犯辦學自由。由於教育部目前的作法限縮到人民的辦學自由，如果一定要做下去，就要立法，透過法律規範，而不是自行訂定行政命令了事。

再者，私立學校不是劃定學區、強制學生入學的機構；家長是因為認同其辦學理念及學風，才將孩子送去就學。服儀規定不違反兒童權利，且是學校形塑形象及學風的手段之一。教育部如果要管，也僅能管公立學校，請放過私校。

最後，回來服儀規定不得有歧視這一點，我認為應該擴展到學校裡的大人。如果要規定孩子穿制服，那麼大人也得穿制服！有到國外學校參訪過的人，都會有印象，他們的老師都穿著正式、得體；反觀我們的學校，尤其是公立學校，老師穿著Ｔ恤、短褲、涼鞋上課者，所在多有；這恐怕不足以作為教育學生穿著的榜樣吧！

（作者為退休督學，台南市民）

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