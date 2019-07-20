自由廣場》政治人物的表象與真實

◎ 林正二

從「表象」看起來，柯文哲是「真實」的一個人。說話直率、沒有修飾，像隔壁的「阿北」一樣，是尋常百姓的化身與代言人。

然而，「真實」的柯卻善於政治謀略，懂得見縫插針，混水摸魚。柯文哲針對人民厭倦藍綠鬥爭的心理，喊出「超越藍綠」的口號，為台灣人民找發洩的出口，以此吸引部分選民。

柯表面有群眾魅力，但實際上卻暴躁、易怒、喜歡亂罵部屬，時常信口開河、講錯話。柯式發言的「女人沒化妝會嚇到人」、「台灣強盜說」等，邏輯錯亂，已嚴重傷害女性人權及國家，柯還曾說以色列人靠大屠殺做國際宣傳，更傷害到外國政府。

柯貌似誠懇實在，卻胡誇唬人，沒有全方位整合政策，紮實推動市政的能力。盤點柯文哲上任四年多來，政見幾乎沒落實，東區沒落、大巨蛋案停擺生鏽、沒有新興產業；行政領導與城市治理能力不足，台北這幾年越來越落後。柯甫連任不久，不積極改進市政，卻成天想選總統，正當性不足。柯還未兌現跟北市民的承諾，亦無中央歷練，不瞭解兩岸、外交、國防與財經等國政，若貿然競逐總統大位，將嚴重傷害台灣民主體制的穩健性！

柯文哲沒有以台灣為主體的國家價值，強烈傾中，不敢正面回應習近平的「九二共識、一國兩制」統台政策。柯的「兩岸一家親」是順應中國統戰手法的投機政治術語，在習推動「一中統台」政策後，完全禁不起檢驗。

柯狂妄自大，靠「話術」抬高自己，不時扭曲、砲轟蔡政府，他沒有翔實可行的國政計畫，卻以斷章取義方式，批評蔡政府不專業。蔡總統執政三年多，台灣總體經濟產值提升，勞工基本薪資也提高，柯文哲竟說台灣像明朝末年，流寇四起。人民快餓死了，才有流寇起來，柯顛倒是非到極點。

柯靠網路文宣與網紅獲得極高支持率，將表演政治發揮得淋漓盡致，煽情有趣卻無實質內涵。柯看似親民、接地氣，卻無民主修養，威權性格濃厚，不肯虛心接受民眾的批評，常講錯話，都沒虛心改進。

柯連城市治理都有問題了，還想選總統？不懂國政，個性不穩，誠信不足，亦缺少民主與台灣主體思想，台灣人民放心將國家交給他嗎？

（作者為退休駐美外交人員）

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