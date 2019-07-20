自由廣場》軍事廉潔 也是軍力具體展現

◎ 曹耀鈞

全球火力（Global Firepower）網站公布二○一九年度全球軍力排行，台灣在全球一百三十七個軍事力量中排行第二十二名，戰力實屬不弱。但與前五大國家的軍力仍有相當差距，常被在野人士拿來譏諷，一旦與軍事大國有武力爭端，恐只能求敗一途。殊不知，國與國之間的軍事武力評比，除表象的軍備規模之外，有一項重大決戰成敗因素，常被人們所忽略，但卻是西方強國十分珍視的重點，那就是「軍事廉潔度」。

因為從學理與實務上來看，貪腐不僅會傷害經濟成長，也會動搖執政的基礎。而各種政府部門的貪腐中，又以軍事貪腐的負面效應最大，因為它不僅可能傷財，更可能害命，所牽連的更是全體官兵、國民的生命。因此，西方先進國家莫不以軍事廉潔為施政的重點要項之一，因為若國防單位存在高貪腐，軍事人員就容易被策反，亦會升高平時各軍事單位間的本位、自利主義的動機，屆時戰時的戰力佈建配合也就更不會順暢，甚至造成故意的阻礙，這些即等同於戰力直接削弱，再多的軍備投入均屬枉然。

但是所謂軍事廉潔標準的建立，並非僅靠心戰教育或道德說服可以成事，一定要有完善的廉潔制度貫徹施行，而且是要長期並且有專責單位持續從各重點強化，包括從國防相關的人事面、財務面、政治面、軍事行動面、軍事採購面等五大面向一一防堵，讓相關單位及人員不敢貪、不願貪、也無法貪，如此才能獲致真正的軍事廉潔成效。

我國在二○一五年國際透明組織調查的「政府國防廉潔指數」（Government Defense Anti-Corruption Index, GDAI或GI）評比中，台灣、新加坡、日本共同列名於低貪腐風險的「Ｂ級」（全球只有兩個Ａ級國家，分別為英國與紐西蘭），台灣軍事效能及反貪制度的成就，實在十分難能可貴。二○一九年的政府國防廉潔指數的評比，現正如火如荼地在國際間實地評鑑，近年本人除了感受我國國防廉政單位及相關政府部門對於軍事廉政的用心外，也期盼府院高層對於國防軍事廉政作為，務必是長期、久遠的重視，這才是我國軍事強化的無形根基。

（作者為台灣透明組織研究員，管理學博士）

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