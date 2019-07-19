新聞線上》蔡英文兩面作戰

記者陳杉榮

韓國瑜通過初選，代表國民黨角逐下屆總統，綠營支持者認為韓國瑜「才德皆無」，揶揄批判者有之，嘲諷訕笑者有之，甚者以為韓國瑜撐不到最後，「換柱」重演。這些風涼話和想像，談天說地倒無所謂，千萬別太天真，民進黨也要覺悟，憑蔡英文現有的殘兵剩勇，不足以打贏明年的戰役。

韓國瑜違背選民契約，失信於民，背棄高雄市民，一定要強烈批判，不能姑息。但韓國瑜之所以在國民黨內一路長紅，以后羿之姿射下朱立倫、王金平、吳敦義和馬英九等四個太陽，其背後有複雜的階級、政策、國族、國家認同等問題，蔡英文不能視而不見，或者連問題都搞不清楚；韓流的熱潮將會延續到大選，絕不容小覷。

國民黨會選出一個軍校專修班畢業的總統候選人，黨主席吳敦義設局做球，乃始做俑者，吳扛韓「排王擋朱」，強修黨章總統不兼黨主席，是他當不成總統的史上最大布局。韓國瑜借力使力，取得參選總統的入場券，已非「吳下阿瑜」。韓的出頭，是反年改的集結和外省人反英的集體投射，加上地方派系的西瓜效應，還有社會弱勢階層的反撲，「刀筆藍」形容說這是「群眾親孕胎生」。

民進黨對於韓國瑜，用不著譴責謾罵，即便韓流像白蓮教一樣的瘋狂，都是當代台灣多元民主的一部分，蔡英文應該好好「再想想」，為什麼短短三年，綠色執政卻成滋生「韓流」的沃壤。如果不是年金改革政策的粗糙，如果不是領導人「食飯缸中央」，不知民間疾苦，不食人間煙火，不可能把一個民意支持度不低的政策搞得遍地烽火，並且成為中共操弄台灣政局發展的破口，正方興未艾。掌握國家機器的領導人，不清楚問題，就不能解決問題，纏住的不只是民進黨，而是台灣的民主存亡。

要用人性的角度去思考年改問題，百萬退休軍公教的多數都是韓國瑜的助選員，不管國民黨的候選人叫什麼名字，這些人都不會站在蔡英文這一邊。「韓流」之上還有「紅流」，雙雙衝著民進黨而來。韓國瑜參賽了，柯文哲也準備出征，這不是對手一分為二，而是兵分兩路，蔡英文得兩面作戰，還要應付最恐怖的唐山佛地魔，她率領九合一敗戰僅存的部隊，打不了勝仗。

別奢談雄才大略，或者納諫用賢，這都來不及了。蔡英文面對眼前這場仗，最起碼要有氣度，賴清德是民進黨一位有戰鬥力的領袖，這場選戰必須有賴清德的角色。如果賴清德不能出場，蔡英文孤軍一人陷入苦戰，那麼自作自受，民進黨也莎喲哪拉，再見了。

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