自由廣場》非凡的抉擇

◎ 黃宗玄

太陽花學運領袖林飛帆在十五日正式接任民進黨副秘書長。這個舉措，有讚許，也有批評。不過，在做這個決定之前，我想林飛帆個人必定經歷內心的百轉千迴，才勇敢地做出這個抉擇吧！

將時間倒轉到二○○八年，馬英九上台後，首次接見中國官員、時任中國海協會會長的陳雲林。那時，上街陳抗的民眾竟被沒收國旗、妨害自由，這事件激起了「野草莓學運」。由台大學生首先發難，引爆全台大串聯！其實，當時學子的內心是恐懼的。尤其，經歷阿扁執政八年後，台灣意識早已逐漸抬頭，我們非常害怕當年的「戒嚴」又悄悄來臨… 。

當時，林飛帆做為台南野草莓的一員，以成大學生身分參與其中。然而，當時的我們都相當「低調」，不僅戴上口罩，「不願」透露自己，更「不想」沾染任何政黨的顏色！這樣的學運，像是場「青年的啟蒙運動」，啟發著我們睜開眼去看清世界，並認知到：「這是個有苦難的地方，需眾人投入其中…」最後，野草莓學運以失敗收場，但恰似撒下萌芽的種子一般，由林飛帆和其夥伴繼續將制衡的「公民力量」轉動了下去！

後來，正當我埋首書堆、努力在課業時，飛帆依舊在抗議場的第一線奮戰。自反媒體壟斷、反拆大埔，到最後「偶然」爆炸的「太陽花學運」，無役不與。事實上，太陽花學運真的是個偶然，因為，任何的社會運動，總是孤獨、寂寞，要激起如太陽花學運，受到眾人關注，簡直不可能。想見，這注定是一條「人煙稀少」的道路，但飛帆不曾退卻！

太陽花學運的成功在於，學生們不再暗自撇開周圍的幫助，張開雙臂尋求「最大能量的匯集」。雖然，學運青年們在潛意識上還是抗拒被「貼標籤」，然而，與其做四不像的「白色」，我們更渴望一個「大家集體意志」的「共識」！我想，這終究是林飛帆所思考的主目標，「想方設法，為台灣留住活路」！

相信，這正是林飛帆選擇加入民進黨的關鍵，也是非凡的抉擇…。

（作者為物理治療師，台南市民）

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