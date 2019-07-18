自由廣場》帶職參選的經典人物

◎ 林志翰

國民黨政二代、台北市議員硬拗「蔡英文總統競選連任二○二○，也是所謂帶職參選」，試圖合理化韓國瑜上任不到八個月就要帶職參選總統的行徑。

因為這些人是政客，一字一句都是以政黨得失為出發點，說理有用嗎？何況，台灣人民實在健忘，大家忘了帶職參選的經典人物呢！

朱立倫，二○一四年連任新北市長，二○一五年歷經換柱風波後，於當年十月獲得國民黨徵召參選總統。當時的朱立倫來個「請假」參選的大絕招，宣布請假三個月帶職參選二○一六年總統。當時大家罵翻了，朱立倫後來僅拿到三百八十一萬餘票落敗，一票三十元，不吭聲地拿到了一億一千餘萬元的選舉個人補助款，平靜當完第二任的新北市長。要不是韓流、台風來襲，二○二○年國民黨總統候選人也許還是朱立倫！

志在征服宇宙的韓國瑜，即便剛當選高雄市長後就放眼總統大位，即便高雄市政荒腔走板，依然一樣用「平日拚市政、假日拚總統」的口號讓韓粉們心疼韓總的偉大付出。

跟這些人講道理有用嗎？民進黨身為國會過半數的最大黨，應立即立法「任期未過半就落跑的民意代表、縣市首長應辭職才能參選，並繳回一票三十元的選舉個人補助款」。否則他日補選，同一個位置要付出雙倍的選舉個人補助款，浪費納稅人公帑，也讓某些投機候選人真的發大財了！

這樣的立法絕對可以獲得台灣超過七成以上的民意支持，台灣民眾也不用再聽到政客顛倒邏輯的護航說法。

（作者為台南市國中數學老師）

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