自由廣場》投機政客發大財？

◎ 楊浩民

因為台灣帶職參選其他公職的現象相當浮濫，時代力量昨在立法院召開記者會，宣布將提出修法，增訂民選公職人員除競選連任外，登記參選其他公職候選人時，即應視同辭去原先職位，原職位領到的選舉補助款也應繳回。時力針對帶職參選者追回選舉補助款的修法，被外界解讀為「韓國瑜條款」。國民黨和親民黨同聲反對，說是根本不具可行性，而且帶職參選是否適當，選民自有公評云云。

怎會沒有可行性？筆者認為可行性高得很，這些政黨難道都沒有人才了嗎？非得要提名現職去參選他職不可？憑什麼所有好康都讓同一人整碗捧走？何況也可以多給新人機會，為何一直給選民看那些已經看到生厭的老面孔？再說法律不是專為某黨而制定的，即使這次因為修法而擋住國民黨，下次也可以因為同樣法律而擋住民進黨，有什麼好反對的？反對修法的人豈不是更凸顯出自己私心，打算自己帶職參選他職？何況若大黨剛好都推出現職帶職參選同個另類公職，例如藍綠都推出某立委參選縣市長，而其他候選人又沒有實力，那請問選民要怎麼「自有公評」？

這種騎驢找馬的投機歪風早就該修法禁止，人民有參選公職的權利，但是沒有浪費公帑和別人時間的權利！因此，不但應該禁止帶職參選另類公職，因當選無效、判刑被解職而舉辦的補選，當然也應該由原當選人繳回選舉補助款並負擔選舉經費，納稅人的血汗錢不是用來讓投機政客升官發大財的！

（作者為公務員，新北市民）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法