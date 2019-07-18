自由廣場》（金恒煒專欄）兩黨的「民調」魔術

台灣兩大黨──民進黨與國民黨──進行總統初選像不像玩老式的把戲？魔術師身著黑禮服、頭戴黑高帽子出場，拿出魔術棒、口唸「變變變」，用棒子伸入脫下的黑帽中攪攪攪，馬上拎出令人驚訝的小動物來；不過兩黨的初選魔術拎出的卻是叫人跌破眼鏡的候選人：大家無不懷疑懷疑再懷疑，這是一同；二同是──用民調專家游盈隆的話──「匪夷所思」。

政黨的初選，尤其總統的初選，當是四年一屆的天大地大事件，目的在挑出最沒有瑕疵且最有勝算的候選人外，也是趁機向選民展示實力與黨格的最佳廣告。值得觀察的是，兩黨二○二○年大選的總統初選，固然都透過民調，但民進黨初選程序明顯違反正義、公平原則，國民黨初選民調的結果則是違反所有人的經驗法則。有趣的是，兩黨初選都號稱遵從民調，但形同偽形式主義，渾不問合不合乎實質正義；民調，儼然就成為唯一kingmaker的憑藉。 清楚一點解釋。民進黨的黨中央全在蔡英文大總統的鞭下玩初選，賴清德不公平的被亂棒打死；問題是，初選出線的蔡英文是不是黨內最強的參選人？蔡英文贏得了嗎？至於國民黨，韓國瑜屁股都還沒坐熱高雄市長寶座，就忙不迭參加初選，覬覦總統大位，全無正當性也無合理性；僅此一點就是民主之玷，哪一個正常的政黨敢提這樣的人當總統候選人？何況韓如同草包，市長、總統兩回政見辯論不知所云，連當市長都是不合格的菜鳥，初選民調呈現怪誕的一面倒，一韓壓所有人，不啟外界疑竇也難；與韓同場競試的郭競選團隊中已有人提出「初選不公」的不平之鳴了。

蔡英文代表民進黨、韓國瑜代表國民黨已成定局。但不代表藍營內沒人脫黨競選，也不代表綠營內無人起而與蔡英文爭鋒；這是內部危機。更大的挑戰是，虎視眈眈的台北市長柯文哲會不會認為這是「天賜我也」的大好機會？「不取」有違「天命」。這裡涉及幾個問題。首先是柯文哲對蔡英文的信任紐帶斷裂，大爆內幕指控蔡英文：「二○一八年我們都見過面講好了，妳後來卻沒辦法兌現，妳是老闆，最後妳說抱歉」，又補一刀：「何必做什麼事情都要雙保險，如果贏了就說『你看，我最後派林錦昌坐在你的帳篷』」云云（見六月二十二日《自由》二版），這是明指市長選舉的暗盤交易，所以「蔡柯配」已不可能了。而且蔡、韓相爭不是兩「強」對峙，孫子兵法云：「知可以戰與不可以戰者勝」；民進黨若推出賴清德，恐怕柯文哲「知不可以戰」就不至於有非分之想，正因為蔡不能吸納所有綠色票而韓也不能吸納藍所有票（按，郭粉已放言：「絕不投韓」），只要蔡韓失去的票大於蔡韓能拿的票，柯文哲絕對有機會操作「棄保」。柯文哲不參選才怪。

兩黨初選甫結束，二○二○年大選的序幕才拉開，好戲還有得看。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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