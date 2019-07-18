自由廣場》制裁對台軍售美企？中國無從下手！

◎ 楊宗新

美國宣布將對台出售包含戰車、刺針飛彈等高達二十二億美元的軍售案，中國為還以顏色，宣布將制裁這些武器製造商，至於具體細節要怎麼做，則「不便透露」。

這「不便透露」，更精確來說，應該是「無從下手」。美國自一九八九年「六四事件」以來，便以中國打壓人權為由，聯合歐盟對中國實施武器禁運至今。期間儘管中國多次提出呼籲，美方都不為所動。最近一次，是二○一六年美國解除自越戰以來對越南實施的武器禁運，當時中國國防部立即表示，美國對中國也應摒棄冷戰思維，停止不合時宜的禁運。結果當然是無下文。

其實不只是這次，在歷次美國對台軍售案，中國都曾表達將制裁對台軍售之美國企業，然而在美國禁運政策未曾改變下，中國與美國軍武企業本無貿易往來，以致所謂的「制裁」，根本無從做到。此種舉措，僅存在政治的宣示效果，實際上則是中國迫切希望能從美國軍火商取得武器，以便拉近苦苦追趕的雙邊武器世代差距。

那麼，這是否意味中國拿這些對台軍售的美籍企業無可奈何？恐怕也未必，因為中國手上仍有殺手鐧：稀土。稀土是製作許多尖端武器的原材料，而中國占了全球稀土產量七成以上，美國更有八成稀土來自中國，以至於美國總統川普發動貿易戰迄今，均未曾將稀土列為加徵關稅的商品。中國正是看準這點，近期屢次以禁運稀土要脅，卻始終沒有落實。究其原因，恐在於過去禁運稀土的失敗經驗。

二○一○年間，中國占據了全球九十七％的稀土產量，在經濟學上屬獨占市場，賣方具絕對定價權。在此思維下，中國試圖以限制出口盼能主導稀土價格制定，結果卻適得其反的加速了其他國家對稀土的探勘，自此中國稀土市占率再難回到從前。

由此可知，貿易的本質是互利互惠，禁運特定商品，雖能傷敵亦會傷己，是以未到最後關頭，不會輕易亮出王牌。尤其是在近日美中貿易戰稍歇的情況下，習近平更不會為自己找麻煩。

（作者為研究人員，台中市民）

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