自由廣場》台灣價值 不是國旗而是民主自由

◎ 李柏翰

蔡英文總統目前正在出訪中南美洲友邦，十三日過境美國紐約時在哥倫比亞大學舉行演講，除談及台灣民主的重要及目前台灣正受中國的假訊息滲透威脅，更在演講過程聲援香港人爭民主。透過演講內容，不禁讓人聯想到國民黨荒腔走板的言行舉止。

每逢選舉，國民黨慣用口號就是民進黨執政將終結「中華民國」，且這樣的伎倆屢試不爽，廿幾年來從沒變過。但是真相是，長久以來，國民黨才是真正的台灣葬送者。因為，代表台灣這塊土地的，不只是國旗、國號，而更重要的是台灣人民共同打拚出來的民主制度與法治精神。正是這樣的制度和精神，保護兩千三百萬的台灣人民，讓我們不只「可以自由的想，更可以自由的講」，但國民黨卻本末倒置，只在乎形式上的國旗、國號，對台灣民主制度、言論自由可能受到中國的滲透威脅，置若罔聞、毫不在乎。

符號跟象徵從來不能代表台灣這塊島嶼的價值，自由、民主才是，不管是叫中華民國還是台灣，自由、民主的普世價值才是我們和世界接軌與溝通的共同語言。蔡總統此次出訪除了在外交有重大突破，更讓世界看見台灣民主對抗中國獨裁的韌性，除爭取相同價值盟友的支持，更喚醒世界應該共同守護民主的可貴。這樣才是一個民主國家總統應該有的高度和格局！

（作者為台北大學法研所碩士生）

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