社論》民主竟淪為北京的回力棒

中國僑民在美國干擾台灣總統，其實也不過是北京在台灣所做所為的美國版。（路透）

蔡總統過境紐約期間，中國發動其僑民來亂。蔡總統回應，「這些抗議的人，希望他們也享受一下民主社會的氛圍」，「台灣的民主和自由，可能被挑戰，不會被打倒」。對民主台灣歇斯底里，對一黨專政卻逆來順受，那些在美國的中國僑民，到底把民主當作何物，實在令人費解。

這是中國特殊國情下的言論自由，必須在「組織」批准下攻擊鎖定的對象。中國的五毛黨，要對台灣說三道四，還得翻牆才發得出聲音，而翻牆必須獲得官方許可。至於那些翻不了牆的人，只要稍加批評黨政，馬上就會人間蒸發。五毛黨的「反美是工作、留美是生活」，已經成為經典笑話了。一如在美國抗議台灣總統的中國僑民把「反台是工作」與「留美是生活」極端自私地結合起來。然而，他們的祖國，從上訪農民到維權律師，光天化日「被維穩」，那批人是完全無感的。這樣的中國夢遊症，真的只能祝福他們自我啟蒙，因為那可是十四億人當中極少數人才有的團康活動。

先前，「華為」向美國德州聯邦法院提起訴訟，中國外交部長王毅表示，「中國政府支持相關企業和個人拿起法律武器來維護自身權益」；然而，中國人民在國內的司法權益，外國企業在中國的法律保障，那就別提了。中國武漢大學錄取的台籍交換研究生，遭中國網友舉報「台獨」言論而放棄，北京卻要求台灣保障中國來人，讓他們充分享有台灣的言論自由、基本人權。中國媒體是專政工具一定要姓黨，台灣媒體的新聞自由則是可以交易的標的，二十三家網媒竟同步照抄中國官媒文章。真是恐怖，到民主國家去顛覆民主！習近平「牢牢掌握兩岸關係發展的主導權與主動權」，原來如此。

自由之家日昨在臉書貼出主席邁克．阿布拉莫維茨與蔡總統過境美國時的合照，邁克．阿布拉莫維茨表示，一九七二，自由之家開始進行各國民主自由程度的年度評估報告時，台灣名列為「非自由國家」，自由度僅略高於中國。但是，一九九六，台灣在自由之家的報告中躋身為「自由國家」的行列，今年在報告上排名第二十六名，在亞洲僅次於日本。今天，台灣那些敵視民主政權的人，在一九七二至一九九六，不僅未曾致力於民主運動，甚至是反民主健將、附隨。這也凸顯了，台灣的二○二○，不僅是一場親美或親中的選擇，更是一場民主與反民主的交鋒，不同候選人針對香港反送中截然不同的反應，已經預告了這種綜合性的政治對峙。

二○二○，內部矛盾與國際矛盾，集於台灣一身。利用金援操弄他國政策，成了習近平的新銳武器，澳洲是近年受害卻及早驚醒的國家，孔子學院、一帶一路危害更廣。那些在中國被掐得死死的基本人權，在他國反而被北京用來當作回力棒。是誰給了中國這種特殊主義特權？不就是尼克森主義的後遺症嗎？尼克森以來的美國歷任總統，都把中國經濟發展將促動改革、中國融入國際有助於和平穩定做為政策想定，導致中國歷任領導人為所欲為、有恃無恐。今天，川普主義大逆轉，大家開始看清習近平國王的新衣，幸好為時未晚。

話說回來，中國僑民在美國干擾台灣總統，其實也不過是北京在台灣所作所為的美國版。北京及其代理人，在台灣打著民主反民主，屢屢踩到民主法治的紅線，但有些媒體、政客總是拿普世價值來作賊喊捉賊，台灣無論如何必須保障「敵方的自由」，竟成理所當然的金科玉律。於是，北京及其代理人，可以公然在台灣反獨促統搖五星旗，台灣人卻不允許一面在中國做生意（包括影視表演就學）一面又支持北京定義的「台獨」；中國可以動輒針對台軍演，鋪天蓋地對台武力威脅，卻不容台灣強化國防力量，並反對美國軍售台灣，他的在台代理人也以反對軍備競賽猛敲邊鼓。

只許中國侵門踏戶，不許台灣把厝顧好，豈有此理！香港被蹂躪，有人「不知道、不曉得」；台灣被霸凌，有人反批台灣「草螟仔弄雞公」。按照這種歪理，「不戰而降」就是結論了。所幸，台灣內外的風向都變了！

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