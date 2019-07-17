自由廣場》弒母案與8050隱憂

◎ 趙念魯

近日來，媒體版面大都被國民黨初選民調結果佔滿，然而仍有一宗駭人聽聞的少女教唆男友弒母案，攻佔社會新聞，令大眾瞠目結舌。若將此案比對日本令和元年無差別殺人事件，有著相似的結構，也就是日本8050的啃老族惡夢，已經隨著少子化逐漸侵蝕台灣社會。等8050進化為9060版本後，將是台灣無法承受的痛。

什麼是8050？網路搜尋不難得知，就是泛指80歲上下的老父母養著不願工作的50歲上下老小孩。它不僅是啃老族問題，還常伴隨著沉溺網路的繭居族出現一些無法掌控的社會事件。例如日本令和元年無差別殺人事件和日本前外交官殺害啃老族兒子事件，加上這次台灣少女因母親反對與男友交往，進而教唆男友殺害母親恐怖事件，背後都存在一些畢業後不願工作的社會問題。

以前老一代最常擔心孩子不想結婚；但隨著大學廣設，許多青年畢業就失業，加上網路遊戲盛行，讓許多人開始足不出戶，整天就膩在電腦前，一點工作意願都沒有。幾年下來，失業成為常態，加上遠離人群，一些反社會行為常常一觸即發，造成不幸事件。

或許各界在選舉熱之外，也該好好思考、討論這個危機，包括技職教育重生的價值，學生畢業後工作的媒合是否也該建立起追蹤管道？莫待8050蔓延成災後，再來支出大筆預算亡羊補牢！

（作者為國小教師，桃園市民）

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