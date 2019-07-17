自由廣場》（青年時評）中國統戰的具體成果

◎ 何健銘

國民黨總統初選民調結果出爐，高雄市長韓國瑜以四十四．八○五％的支持率勝出。在先前民調開始前與進行中時，網路上許多蔡英文的支持者紛紛表態「非韓不投」，企圖影響民調。公布結果後，許多綠營支持者也紛紛額手稱慶，認為蔡英文明年總統大選穩操勝算。但是，真的有這麼簡單嗎？

有關「韓流」的討論不少，有些人認為韓流是國民黨邊緣人與不理性民眾對「建制派」的反抗，但筆者認為不能忽略的是，韓國瑜出乎各界意料的當選高雄市長，以及遙遙領先對手取得參選總統的資格，背後所代表的，是中國共產黨統戰模式的具體展現，以及近年來對台滲透工作成果的集大成。

韓國瑜過去曾經就讀政治大學東亞研究所（戰後台灣唯一專攻「匪情研究」的大學研究所），研究過中國統戰的相關議題。姑且不論其論文是否為親筆撰述，至少可以知道他對中共的宣傳與滲透模式有一定程度的了解。從他引用毛語錄以及其政治操作方式，處處可見師法中共統戰精神，並利用「貼近庶民」的語言以及民眾對他的「新鮮感」，在非典型政治生態風潮中竄起。

中國共產黨從過去「武嚇」台灣的失敗中學習，轉為以交流為名，行資金與意識形態之多方滲透，並透過其代理人獵取傳媒對台灣社會進行宣傳，漸漸培養出台灣的紅色群體與氛圍，與韓國瑜的統戰手法結合，達到超乎想像的驚人效果。這也是很多人「亡國感」日趨濃烈的主因。

韓國瑜看似草包的外表之下，其實是中國共產黨三大法寶（統一戰線、武裝鬥爭、黨的建設）在台灣的具體實踐，不可不慎！

（作者為教會行政助理，新北市民）

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