自由廣場》（青年時評）中國國民黨又赤化了！

◎ 張經偉

韓國瑜黨內初選勝出，將代表國民黨參選總統，象徵國民黨已然再赤化。

這個「再」字各位或許有些疑問：國民黨親共不是近幾年的事嗎？其實，把時間線拉長即可看見：中國國民黨自其創黨之初，就是依靠蘇聯扶植（聯俄容共）。它的黨國體制、計畫經濟、土地改革…，都師法自蘇聯。後來蘇聯有了新歡：中國共產黨，因此蔣氏黨國敗逃來台，並開始高聲自稱是反共、右派、基督信仰的政權，以此獲得美國的支持。而今，紅色中國崛起，在「美國vs.中國：一個大國競爭的新時代」（紐約時報上月二十七日新聞分析標題），美國政府加大、加速支持民進黨政府的力道。想當然耳，目光短淺、但求苟活於世的國民黨，會再一次跑去親共，且親得火熱、「赤」裸裸更勝以往。

回首這段期間，韓國瑜及其一眾鐵粉，儼然是毛澤東與紅衛兵的翻版。任何表態不認同韓國瑜的商家、議員、學生…，都遭受韓粉們土八路式的潑糞叫罵、人格摧毀。連韓國瑜黨內初選的主要競爭對手郭台銘都遭殃（如同毛澤東搞文革的主要目標也是劉少奇、彭德懷等「黨內不同志」）。捧韓的特定傳媒，總強調郭台銘是「有錢人」，試圖喚起群眾仇富心態。更遑論，韓衛兵大力標榜韓國瑜為「庶民」，言下之意，即是與韓作對的人，都是權貴、既得利益者，這完全是文革鬥倒「地、富、右、反、壞」的原音重現。

經商起家的郭台銘、一派斯文的朱立倫，皆敗於此般文革護體的韓國瑜。不得不說，這著實為歷史性的時刻：國民黨的蘇維埃黨國體制甦醒了，它不再裝腔作態以吸引溫和選民，而改要激起鋼鐵韓粉們起身大跳忠字舞。

也無不可，如果誠實是一種美德。就希望從今往後，黨國徒們心裡有譜：請勿再宣稱轉型正義是在搞文革、請勿再將主張正名制憲者視為共產黨同路人…，先瞧瞧自己鏡中「面紅耳赤」的模樣！

（作者為清大歷史碩士，高雄市民）

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