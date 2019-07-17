自由廣場》回應「國軍最急迫的 是對人的投資」

◎ 楊富勇

自由時報七月十五日報導「國軍最急迫的 是對人的投資」一文中，引述吳怡農先生臉書評論國軍人事、會計、主計等業務對部隊戰訓本務執行的影響。筆者服役期間，認為下列事項也堪稱是干擾部隊正常演訓的業務產生器。

舉凡部隊發生危安、違法及違紀事件，上級除要求查明原因檢討改進外，還會要求提出策進作為，於是就展開下列流程：業管人員從既有的作法中想破頭擠出對策並督導執行，接著為了要驗證執行情形，就發明一堆表格當作佐證資料；然後參謀填寫完表報簿冊，堆積在主管桌上等待批示，並裝訂成冊預備在下一次上級業務督導時拿出來檢閱；之後堆放在庫房裡，若干年後送去水銷。

以上光是處理業務的部份已經很累人，而實際執行這些策進作為，更是一大折磨。例如某部隊曾於衛兵交接時遺失彈藥，其策進作為不外乎是多做幾次確認動作，多喊幾遍口令。然而若在三、五年後又發生同樣的事件，就會設計越來越複雜的確認動作、喊出越來越多的口令、監督交接的軍官層級越來越高、交接的時間越拖越久，於是領導幹部對於部隊運作的思考、單位從事正常戰備訓練及官兵的休息時間就被壓縮了。

部隊發生意外事件，當然要檢討改進或是懲處，但如果因而產生疊床架屋的策進作為，只會浪費大家的體力、智力及時間。之前曾有部隊為了防範酒駕或吸毒，要求阿兵哥放假晚間不得外出，必須在晚上十點使用家裡電話做互助組回報而引起民怨；這種怪事，應該也是「策進作為」之一。

國軍家大業大，想要達到零狀況談何容易。發生事情後大家謹記教訓，並置重點於提振部隊士氣，以迎接下一個的挑戰，避免再把人力時間綑綁在往事中而疲於奔命。

（作者為大學職員，桃園市民）

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