自由廣場》（林保華專欄）馬英九無恥言論，想接香港特首？

香港反送中運動遍地開花。特首林鄭月娥死也不肯說出「撤回」兩字，導致歹戲拖棚，示威不但擴散各區，而且訴求也日益深入。因為事件的根源在於香港特首的權力來自北京，而不是香港人民選出來的，因此特首的思維就局限在如何討好北京領導人而漠視香港人民的感受。因此歸根究柢，香港需要普選，選出自己的特首，選出自己的立法會議員。

運動一直保持一定溫度，沒有冷場，實在非常罕見。雖然這種野貓式的打法幾乎是無組織、無領導的，但是目的非常明確，短期目標就是撤回送中條例、獨立調查警察的濫權行為、特首林鄭月娥要為此事負責下台。然而林鄭一概拒絕這些要求，除了動用警察強力鎮壓，製造更多流血事件以外，根本沒有其他辦法。最新的報導是她準備分區戒嚴。然而現在資訊流通迅速，此處戒嚴，不能到他處？如果全城戒嚴，是否要重走李鵬、陳希同在六四前夕北京戒嚴的殺人道路？

英國《金融時報》七月十四日披露，林鄭已經多次提出辭職，但北京沒有批准，而是要她收拾這個爛攤子，因為「沒有人可以收拾這個爛攤子，也沒有人想接手香港特首的職務」。對此北京與特區政府急忙否認，否則林鄭別想再混下去了。其實北京只是等待一個恰當時機讓闖下大禍的林鄭滾蛋。

香港的「一國兩制」被港共與中共破壞，也引發許多國家的關注，蔡英文總統更痛斥「一國兩制」的民主與獨裁不能並存，何況台港更有特殊的唇齒關係。但也就在中國國民黨總統初選人紛紛撇清與「一國兩制」關係時，中華民國前總統，自稱在英治香港九龍地區出生的馬英九，卻挺身而出，讚揚香港特區政府。七月十四日他出席「台灣與民主的距離研討會」致詞時，竟砲轟蔡總統根本沒有任何資格和正當性去批評香港政府，「她比港府更惡劣，令人不齒。」

台灣在國際上一再被公認為華人世界的民主燈塔，竟被馬英九說成比目前政局動盪、不斷發生流血事件，一國兩制幾被踐踏殆盡的香港還糟糕，那意味著香港的民主與人權超過台灣，國際對香港特區政府的批評都是混帳話？

馬英九發表如此無恥的言論，是否在主動請纓去接香港特首職務？不過以他過去反對台灣普選，以及聯共制台的行徑，他只會繼續糟蹋香港。馬英九對香港的興趣，只是為逃避在台灣被起訴的官司。即使習近平、林鄭出手要將馬「送中」，台灣人民也絕對不會同意，香港人也不會歡迎。不過馬英九這種言論，卻可能是許多國民黨政治人物不敢說出來的心裡話。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法