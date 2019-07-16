鏗鏘集》從開大門到走大路

一九九四年，李登輝總統首度過境美國，國務院同意他的專機在夏威夷「純」加油，不能過夜打高爾夫球，李總統以拒絕下機抗議，並穿睡衣在專機上接見AIT理事主席白樂崎。

國務院官員被批，竟稱那已是歷史大事：有史以來，從沒有「中華民國總統」踏上美國土地。這種混話引起美國朝野眾怒，在輿論壓力下，柯林頓政府第二年開了大門，同意李登輝回母校康乃爾大學演講。

李登輝總統以美國公開賽（US Open）一語雙關，把Open用為動詞，表述美國打開大門歡迎他。但美國把門打開，卻只限在校園內走走，不能到校外活動。

事隔二十四年，美國不但對蔡英文總統開大門，而且以尊重民主國家總統的態度，同意她進行符合總統職位的官式活動。美國虧欠蔣經國要求的官方關係已四十年，現在總算看清台灣民主存在的價值，向美台關係正常化邁進一大步。

當年被李登輝的睡衣嚇到的白樂崎，曾代表國務院遊說李登輝，希望他不必急於在一九九五年訪問康乃爾，等台灣大選後，訪美就不成問題，因美國沒有理由拒絕一個民主國家的民選總統訪問。

但這不是實話；那些親中和見錢眼開的美國蛋頭學者，最會玩他們那一套「不要得罪中國」的把戲；所幸這批只知向北京叩頭的學者已經過氣。

美國同意蔡英文到駐紐約辦事處，並以酒會接待友邦駐聯合國大使，展現美國對民主國家領袖的尊重，不受中國粗暴無理的干預。

蔡總統訪美走大路，為台灣民主與國家願景發聲，言語精熟，立場穩健，展現國家元首高度，與中國黨想「取而代之」那幾咖的江湖鬼話，成強烈對比，高下立判。台灣人應慶幸享有民主與選擇的自由！（作者王景弘，資深新聞工作者）

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