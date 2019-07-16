社論》群雄並起的2020大選

繼民進黨之後，中國國民黨昨天公布總統初選結果，高雄市長韓國瑜勝出。不過，明年大選的情勢，反而因此更熱鬧；兩黨初選結束，可能是另一波群雄並起，合縱連橫競逐大位的開始。

兩大黨初選採用全民調一決高下，是初選帶來紛爭的主因。全民調原本在透過探詢整體選民意見，選出最廣受支持、最可能勝選的人，但也會受其他政黨干擾，選出對方陣營所中意的人選，而不是自己黨內的最強棒。這一缺陷，加上民調的方法、標準、程序正義如受質疑，初選結束對兩大黨都未必是團結的開始，更可能是另一波紛爭的源頭。王金平以「奇奇怪怪」形容國民黨初選，最為傳神；綠營傳出近日有些本土派要出走另組新黨，也是後遺症之一。

政治板塊和選民結構改變，也使大選競爭更為熱烈。傳統的藍綠陣營，藍營以對中國親善、社會政策保守「拚經濟」為號召，綠營強調警戒中國、社經政策公平進步，這種近似西方政治的右派、左派之分，在近二十多年來台灣民主化過程，為爭奪執政權而陷入政黨惡鬥，不僅逐漸無力解決國家社會面臨的內外嚴厲挑戰，執政之後的怠惰、腐化和無能，也令不少人對藍綠之爭厭煩。社群媒體興起，短期間物以類聚、呼群喚眾所激發的「同溫層」力量，常超越傳統文宣傳播，也讓年輕世代有較大的發言權和影響力。政治板塊和選民結構，因這兩大要素變化而大為改觀。

以台北市長柯文哲為例的「白色力量」，是這一轉變的具體現象之一。五年前，柯文哲以台大醫生的素人政治為號召，在「天龍國」一舉攻克藍營堡壘；去年底連任之路雖得票滑落，仍驚險過關。如今藍綠兩黨初選揭曉之後，在各方民調至少有二十％支持率的柯文哲，仍是總統大選不可輕忽的一股勢力，八月將決定是否加入選局。必須強調，柯文哲不論最終是否角逐大位，都對大局有影響：參選了，選戰因多角化而更熱鬧；不參選，他個人及「柯粉」仍足以左右大選走向。

鴻海前董事長郭台銘也看到這樣的機會。他初選「把下半輩子貢獻給生我、養我、育我的台灣」說法，也許是參選者的必備台詞，但其本身創業有成，廣泛國際經商網絡，強調新科技與經濟掛帥，使他對中間及經濟選民有一定的吸引力，也有助台灣掙脫經濟困境的討論。從而，對他是否與在中南部基層有實力的王金平搭檔，或與柯文哲合作，各方揣測甚多；郭台銘昨天發表聲明「祝福韓國瑜」、但未提脫黨參選，初選之爭顯未塵埃落定。

相形之下，韓國瑜剛在初選勝出，挑戰已擺在眼前。出線者須整合各方，修補裂痕，團結全黨，整隊出發，韓國瑜在這些工作之外，還面臨考驗。高雄市長剛當上滿半年，就再競選總統，若能當選雖可創下台灣政治奇蹟；但市長還未做出成績就選總統，顯然不合常理和常識，常民難以接受。果然，高雄市民已發出甚大聲量的不滿，要他辭職；罷免活動也正熱烈進行。

問題的本質，在韓國瑜所說和所做，落差極大。他能言善道，政治表演技巧高超，激發支持者熱情的同時，也招來「草包」、「韓導」、「土包子」、「夢想家」等封號；他初選以「庶民」為號召，卻被揭發坐擁歐風豪宅「農舍」，即是顯例。儘管如此，他的支持者包括不少反年金改革的群眾，雖被指「比較沒理性」，卻很堅定。從獲得部分人的支持，能否擴及整體多數人的認可，是韓國瑜的大選考驗。

總統大選之外，幾度政黨輪替經驗顯示，立法院席次之爭攸關重大。對朝野兩大黨來說，國會席次過半是決定「完全執政」或「朝小野大」的關鍵；對其他小黨而言，這是力爭上游或避免泡沫化的挑戰。其中，綠營傳出的組黨行動，即打算匯集不滿黨內初選而可能「含淚不投票」的支持者。在可能群雄並起的大選，最終也許出現各黨都不過半的結果。

無論如何，總統與國會大選是台灣的機會，突破現狀、共創未來的重大考驗。政黨和政治人物不免把執政或權位擺第一位，關心的公民卻不能隨之起舞；讓二○二○大選成為理性思考討論台灣前景的場合，並做明智選擇，是台灣人民的共同責任。

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