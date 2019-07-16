自由廣場》倡設「農業部食物與營養服務署」

◎ 許振宏

長期以來，農委會職掌前端的農糧漁畜生產，而已完成組織改造的衛生福利部則職掌後端之健康醫療照護。政府體系似缺少中間極為重要之食物與營養服務這區塊功能。

美國農業部設有食物與營養服務署，執行高達十六個與食物營養相關的弱勢國民長期性照護工作，建構了農產供應鏈網路管理整合系統平台，從食物採購、配送與追蹤，均由平台登錄實施。農業部採購之農產經由高效率配送網，運送中小學校、低收入戶及弱勢國民。長期照護工作包括國家學童午餐計畫、學童早餐計畫、孩童與成人食物計畫、新鮮水果與蔬菜計畫、暑期三餐服務計畫、原住民營養計畫、社區營養計畫等。每天都有數千萬美國人生活中受到美國聯邦政府農業部之實質補助，獲得健康食物、培養健康飲食習慣及增進營養教育。

這次美中貿易戰導致美國農產品外銷受影響，聯邦政府農業部除了提供一四五億美元現金補貼大豆、玉米等農戶外，農業部食物與營養服務署亦採購十四億美元受關稅報復影響之過剩農畜產，包括水果、蔬菜、牛、雞肉與牛奶等，即是經由平時已在運作之網路系統平台配送食物銀行、中小學校及低收入戶，展現高效率。

農糧署有北中南東區分署，各鄉鎮也都有農會，超市超商也很普及，國內還有很完整的物流運輸系統。值農業部與環境資源部組織改造尚有部分職掌劃分未達共識之際，政府當局應審慎考量將食物與營養服務納入農業部業務職掌，以強化農業部服務功能。

（作者為臺東大學通識教育中心副研究員，美國傅爾布萊特訪問學者）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法