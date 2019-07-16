自由廣場》也談新住民證照獎勵金

◎ 尤英夫

貴報連續登載李月治的「新住民證照獎勵金 要讓更多人知道」及移民署的「移民事務組來函」，做為照顧新住民及其子女最長久歷史的我們賽珍珠基金會也有話要說。

眾所周知，脫貧應該從教育開始，沒有很好的教育，要從貧困中翻轉很難。因為我們基金會照顧的新住民家庭大部分月收入二萬元以下，因此，我們一直鼓勵新住民子女在畢業前，儘量去報考各種證照，尤其是就讀高職或護專的新住民子女。我們也很幸運的申請到財團法人陳德成社會福利基金會，贊助我們照顧的新住民子女去考各種證照，補助的範圍包括考試的報名費及考試器材費用等。幸運考取了，還有考取證照獎金。我們有一位專職社工在負責這一部分（社工平常要去家訪、全方位的輔導及扶助）。

今年移民署一○七年獎助（勵）學金計畫開始前，我們有社工去移民署開會，所以很早就知道這個好消息。但因申請時，只能由學校或申請人本人提出申請，所以我們基金會最多只能通知或鼓勵案家子女去申請，而沒有辦法代為申請。至於今年新增的新住民證照獎勵金，固然用意非常好，但我們認為還不夠，應該再增加新住民子女的證照獎勵金，鼓勵他們在畢業前就去考證照，以方便畢業後順利進入社會職場工作，幫助家庭脫貧。

（作者為財團法人台北市賽珍珠基金會董事長）

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