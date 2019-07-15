自由廣場》（青年時評）亡國感與美國大力護台

◎ 陸敏碩

去年十二月，中國國家主席習近平在「慶祝改革開放40週年大會」上一句「牢牢掌握兩岸關係發展的主導權和主動權」，讓不少台灣人驚覺，中國原來早已成功左右台灣的選舉，並讓親中政治人物勝選。

去年十一月國民黨勝選之後，從韓國瑜造訪象徵一國兩制的香港中聯辦、共機頻頻穿越台海中線、台中的兩岸統一促統遊行、媒體支持一國兩制，報章雜誌宣揚兩岸統一等等，這一切，就像古代攻城掠地後的慶功、統治百姓前的示威。

所幸，這齣彷彿由中國寫好的台灣劇本，美國正積極地嘗試修改。

上個月底，美國《外交政策》以專文分析，韓國瑜異軍突起的關鍵即是臉書的網路聲量，並指「中國網軍」在選舉中拉了韓一把；網友也抓出中國以人頭帳號留言、帶風向的證據。

除了外媒認證，美國國防部印太安全事務助理部長薛瑞福，六月在公開場合發表演說時表示：美國會視需要直接提供台灣協助；國務院也表示隨時準備協助台灣「維持選舉完整性」。甚至，聯邦眾議院情報委員會日前更通過法案，「首度」要求國家情報總監必須在台灣總統大選後45天內提出報告，說明中共干預選舉的行動，與美國阻止這些行動的努力。

對於美國的一系列實質協助，筆者一則以喜、一則以憂。喜的是，在中國進逼的時刻，台灣沒被孤立，反而獲得強而有力的盟友支持，台美關係更來到前所未有的緊密時刻；憂的是，倘若我們沒把握住機會，甚至在明年選出接受「一國兩制」或「簽署和平協議」的台灣區領導人，屆時將迫使台灣與美國面臨無法處理的尷尬窘境！

（作者為高雄市民，《台灣基進》黨員）

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