自由廣場》兩個澄清 談蔡英文訪美的為與不為

◎ 陳永昌

台灣總統過境美國的待遇規格，相當程度確實反映美國政府對台灣乃至於總統個人的支持程度，蔡英文總統此次過境紐約也不例外，期間有兩項澄清特別值得仔細玩味，沒做甚麼反而比做了甚麼更加能夠透露出國安團隊的謹慎自持，守護並鞏固現階段台美雙方前所未見的堅強互信。

首先，行前傳出有意叩關美國首都華盛頓，第一時間蔡英文本人親自出面回應：知道很多人有這樣的期待，不過「這一次可能沒辦法有這樣的安排」。接下來，停留紐約期間，報載「川普政府數位包括助理部長等層級的資深官員，受邀親赴紐約拜會蔡英文」，隨行的國安會副秘書長蔡明彥立刻出面闢謠：此項報導事先未經查證是誤傳，過境期間「不會做一些刻意操作或不必要的新聞上的渲染」。

去年美國國會通過《台灣旅行法》，解開台灣總統、副總統、行政院長、國防部長與外交部長等五位政府高層訪問華盛頓的歷史桎梏，再加上多位國會議員一再邀請鼓吹，主客觀條件俱成熟到位的情況下，蔡英文成為第一位踏進華盛頓的台灣總統，只是成行時間安排早晚的技術性問題。尤其，李登輝、陳水扁與馬英九等人皆曾經到訪過紐約，儘管蔡英文上任後尚未過境紐約，即使成行也不易突顯與前任者的不同區隔，相對之下，若能直攻最具政治敏感性的華盛頓意義當然格外不同，更可以為即將來到的總統連任選戰大大加分。只是，躁進求成一向不是蔡英文及其國安團隊的施政風格，不急於擠兌濫用對方的善意與信任，更沒有過度炒作元首外交失焦淪為個人政治秀。

1995年李登輝前總統重返母校康乃爾大學演講後，陳水扁前總統挾第一位政黨輪替民選總統光環，2001年首次過境紐約三天兩夜，美方以高規格接待，美國在台協會理事主席卜睿哲親自登機迎接，並密集會見超過20位美國國會議員，惟公開程度與媒體採訪仍受到一定限制；2003年11月，全力拼連任的陳水扁再度過境紐約，領取國際人權聯盟年度人權獎並發表公開演說，與僑胞夜遊哈德遜河遙指聯合國總部大樓，全程幾乎公開活動並開放媒體隨行採訪。只是，陳水扁訪問紐約期間出席海外阿扁後援會成立大會時，公開提議制訂新憲法與推動更改國號公投。從此，扁式「烽火外交」被小布希政府視為「麻煩製造者」，台美互動一度陷入低潮，直到2013年8月，前總統馬英九才能趁「兩岸外交休兵」之便，過境紐約於母校紐約大學演講。

突破以往四次台灣總統紐約行規格，蔡英文做為第一位步入台灣駐紐約代表機構的國家元首，公開出席與友邦駐聯合國常任代表歡迎酒會，巧妙突顯「準訪問」官方意味以及不放棄參與國際組織的決心，這趟紐約之行已經樹立務實外交歷史性里程碑，同時又完全恪遵「零意外」原則，並未帶給全力應對貿易戰的川普政府任何不必要困擾。國人不妨樂觀期待：下一次台灣總統過境美國，落腳地就在華盛頓特區。

（作者為台北市民間工商社團副祕書長）

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