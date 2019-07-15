自由共和國》倉田徹／香港遊行：應該回到「一國兩制」的原點

七月一日，年輕人衝入立法會，年輕人的激進化程度與以往的香港抗議行動有所不同。（路透檔案照）

倉田徹／日本立教大學法學部教授

二月香港政府突然提出的《逃犯條例》的修改法案，受到廣大香港市民的反對，引起了巨大的反對運動。由於市民的示威，政府暫緩對條例案的審議，不過，市民的憤怒並未平息，估計會在今後一段時間每週都會持續抗議活動。

這次香港的局勢讓我十分憂慮。特別是在六月十二日的立法會包圍行動中，與警察發生激烈衝突，造成多人受傷，七月一日，年輕人衝入立法會，年輕人的激進化程度與以往的香港抗議行動有所不同。政府稱示威為暴動，譴責暴力行為，港府的這種對應只會激化遊行參加者的憤怒，並不能解決實際問題。參加遊行人士中也有人做好以死抗爭的心理準備，實際上已經有多個年輕人以自殺表達抗議。

雖然逃犯條例的審議被「暫緩」，但實際上，該法案的審議已經不可能恢復，最遲在明年七月立法會任滿時就被廢除。儘管如此，政府不宣佈撤回實際上已壽終正寢的法案，看上去如此簡單的事情為何不能執行？其理由恐怕是因為這樣做違背了中國中央政府的對港政策。

在二○一二年共產黨大會上，中國政府提出「中央政府對香港、澳門實行的各項方針政策，根本宗旨是維護國家主權、安全、發展利益，保持香港、澳門長期繁榮穩定。」此後，「國家安全」優先於「繁榮穩定」。特別是二○一四年「雨傘運動」以後，政府加強了對示威遊行和抗議活動不讓步的方針，對活動的領導者給予嚴厲處罰，很多年輕人被斷定為香港獨立派，被取消參選資格。由此，香港反對派的抗議活動變得不活躍，立法會接二連三地順利通過敏感的法案，乍一看政治似乎安定了。在二○一八年的「今年的漢字」中，建制派政黨選擇了「順」字。

但是，這種情況絕不是反對派市民認可並支持政府的結果。他們雖然沉默著，但實際上卻處於新增不滿的危險狀態。到了今年，以修改逃犯條例為契機，市民的不滿情緒終於大爆發。

「雨傘運動」的背景有對推進民主化的期待。但這次遊行示威，網民和傳媒稱之為「送中（送終）條例」，香港籠罩著類似葬禮的陰暗氣氛。給社會帶來讓年輕人放棄生命般的絕望，對此政府的責任極其重大。

優先「國家安全」的北京對港政策，遭遇巨大挫折。台灣也非常關注香港修例問題，蔡英文總統的支持率上升，這明確表示，那些強調「國家安全」的政策，帶來的是和中央政府想要的截然相反的結果。今後香港的命運將取決於北京的決策。七月一日部分示威者闖入立法會後，環球時報在社論中主張，「任何社會都不能接受這樣的暴力炫耀，否則無異於為社會的各種失序打開『潘朵拉的盒子』。」北京害怕的是，如果在香港進行小讓步，可能會助長各種各樣抗議的氣勢，威脅「國家安全」。但是，這次示威表明，只要不消除人們的不滿，不管如何強烈地壓制，香港的政治問題只會進一步擴大和爆發。

「一國兩制」本來最優先的事項是「繁榮穩定」。香港的經濟繁榮和政治穩定，不僅對中國、對香港市民，對國際社會亦都有利。為了實現政治穩定，政府需要正確回應民意的要求。中央政府要拿出勇氣回到這個原點。

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