自由廣場》兩個判刑案例談超級庶民豪華農舍

◎ 葉昱呈

高雄市長韓國瑜夫婦在雲林古坑鄉的農舍，爭議不斷，日前韓國瑜接受媒體訪問時表示，就是一個「籃球架」，不是籃球場，已經拆了。事實上，未經申請許可，擅自在農牧用地上設置籃球架、水泥（地磚）鋪面、圍牆或將農舍增、擴建，已違反區域計畫法。

按區域計畫法第二十一條第一項規定，違反第十五條第一項之管制使用土地者，處六萬元以上三十萬元以下罰鍰，並得限期令其變更使用、停止使用或拆除其地上物恢復原狀。由於籃球架非屬農牧用地之容許使用項目（非都市土地使用管制規則第六條附表參照），因此在該土地上設置籃球架，已違反土地使用管制，除應裁處罰鍰外，並得限期令其停止使用或拆除地上物恢復原狀。

另，區域計畫法第二十二條明定，違反規定不依限變更土地使用或拆除建築物恢復土地原狀者，得處六個月以下有期徒刑或拘役。筆者分享下列兩件違反區域計畫法的判刑案例：

一、於農牧用地上搭蓋鐵皮建物、雨遮、「籃球架」、擋土牆及鋪設水泥地面，而未做農業使用（臺灣橋頭地方法院一○七年簡字第一六三二號刑事判決）。

二、未經許可，擅自逾越農舍使用執照之許可範圍（即農舍增、擴建），並於農地上鋪設水泥地面、增設鋼骨平台、鐵構建物、浪板圍籬、水池造景等設施（臺灣橋頭地方法院一○七年簡字第四六四號刑事判決）。

綜上所述，未經申請許可，於農牧用地設置籃球架，絕不是雲淡風輕的一句「就是一個籃球架」，就能規避責任，畢竟違反土地使用管制已是事實，包括農舍取得使用執照後，擅自增、擴建及在農牧用地設置籃球架、鋪設水泥地面、圍牆、柏油路面等，皆有遭到法院判刑的案例。

（作者為公務員，屏東縣民）

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