自由廣場》從「浩鼎案」上訴 看司法為何不受信任

◎ 李屏生

士林地檢署十一日對浩鼎公司內線交易案提起上訴，檢察官在記者會中以美國大聯盟為例，說這宛如「博歹筊」（詐賭）。這證明檢察官根本沒有細讀一審無罪的判決書。

為甚麼說新藥試驗是科學方法，而不是職棒詐賭？檢方上訴理由認為一○四年八月二十八日的專家會議的結論，「試驗的『總惡化人數』未達原計畫的二八九人，且判讀應由獨立的中心判讀，足以影響觀眾進場意願及彩券押注的賠率」，但判決書寫得很清楚，該次會議對判讀方式是否變更，沒有結論，台大癌醫院院長鄭安理在一審作證時指出：「醫師判讀不但可以看到Ｘ光，也看到了病人，乳癌第四期患者可能感覺累，吃不下飯，或體重減輕，這都是中心判讀Ｘ光看不出來的。」參與該會議的專家中央研究院陳玲津院士也認為：「乳癌在第四期的病況下，醫師判讀會比較準。」前台大校長楊泮池醫師作證也說：「醫師判讀確實有他的好處。」但該日的會議對判讀方法並沒有結論，一審的判決才認為該消息根本不構成「重大消息」，檢察官未細讀一審判決書，對新藥的科學實驗方法和程序也不花時間瞭解，將新藥試驗比喻成職棒詐賭「博歹筊」，實在是不倫不類。

其次，檢察官上訴的理由是認為該次實驗，「總惡化人數」未達原定計畫的二八九人，但判決書說：「『惡化人數』是根據統計的固定公式，套入危險比○．六七，檢定力九十％，就會得到二八九的人數。」檢定力（Power）是一個變數，危險比也是一個變數，新藥是被遮蔽（Blend）的試驗，醫師也不知道患者吃的是新藥還是安慰劑，也是個變數，因此才稱為「雙盲」「隨機」，「總惡化人數」二八九人不到「解盲」，將上述資料一一拆封，除了上帝，沒有人知道確實結果，因此一審批評檢方是「憑臆測起訴」，連證交法的「重大消息」都不構成，檢方上訴理由卻是「應探討被告是否知悉重大消息而買賣股票」，難道重大消息是檢察官說了算，忘了檢察官要對重大消息的「確實」「明確」的構成要件負舉證責任？

從本案一審判決重批檢察官是「憑臆測起訴」，檢察體系當然無法忍受，對起訴的檢察官是打了一大巴掌，浩鼎案不上訴，承辦檢察官的「辦案正確性」和考績馬上受到影響，上訴了，就等於二審才知道結果，這是我國現行檢察制度使然，但卻因此浪費了寶貴的司法資源，更無益於提升人民對司法的信任。

（作者為法學博士，在大學法律系任教）

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