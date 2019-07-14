自由廣場》小英總統出訪大突破

駐美外交人員傑出成就

◎ 林正二

蔡英文總統出訪，於美國的台灣駐紐約辦事處出席與友邦駐聯合國常任代表的歡迎酒會，並出席由美台商業協會與我國外貿協會合辦的台美企業高峰會，會見多位美方政要。這是台灣總統首次在美國會見友邦聯合國常任代表，也是總統首次在我國駐紐約辦事處進行公開活動，頗具外交突破意義。

美國承認中國，跟台灣斷交後，受限於「一中政策」，台灣的正副總統與行政院長都不能訪美，只能在出訪邦交國家時過境美國，從事「過境外交」。雖然美政府依據「台灣關係法」，在我國總統等首長過境時，以「方便、舒適、安全與尊嚴」的原則接待，但都不能公開活動，不能接受美國媒體的訪問，縱使隨行的台灣媒體也同樣受限。

然而，我駐美人員為突破無正式外交的限制，都會趁高層難得過境的機會，在國際宣傳上，使出渾身解數，以提升台灣的國際能見度。包括在總統跟駐地一些美國知名學者會面前，雙方事先商談擬定好要發問的題目，在會談後撰寫專文投登主流媒體。

如果駐外單位轄區有對台灣甚為友善的美國媒體，亦可事先運作安排在總統抵達時，在當天發表歡迎我元首訪問之專文、社論。對台灣友善、願意配合的媒體，大都約三十幾萬份發行量，在美國算是中型媒體。

此次是蔡總統出訪行程首度過境紐約，因「台灣旅行法」的制定，已經突破阿扁與馬前總統過境紐約時，避免公開活動、接受採訪等限制。

川普上任後，鑒於習近平全力在東海與南海擴張軍力，加強對台文攻武嚇，無限制延長任期，對台灣與亞太國家造成威脅，而且在經貿上更傷害美國的經濟利益，因此美國政府已從以往對中國的「建設性外交」，改為全面性抗衡中國，並通過「台灣旅行法」，提升台美至準邦交國關係，以制衡中共軍力的擴張，並維護台海安全及美國在西太平洋的利益與印太區域勢力的均衡。

這是小英總統此次過境紐約突破限制的外交背景，我駐美外交人員可進一步把握良機，全力善用「台灣旅行法」，擺脫「一中政策」的束縛，從外交戰略、區域安全、經貿合作、文化交流與國際能見度等各方面，配合總統等行政首長的「過境外交」，以及各部會首長、六都與各縣市首長訪美，進一步提升台美關係，為未來的台美建交奠定厚實基礎。

（作者為退休駐美外交人員）

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