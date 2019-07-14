自由廣場》他差點成為李明哲第二

◎ 林子堯

日前師大柯姓研究生因為申請赴中國武漢大學交換，遭中國網民舉報是台獨，武漢大學因此表示會做出相關處分。筆者做為曾赴中國廈門大學交換的台灣學生，當年或許因為運氣尚可，未因政治議題遭到舉報。但武漢大學和中國網民的行為，不只對兩岸互相溝通諒解無助，更是在提醒若認同自由民主、認同台灣屬於主權國家的台灣學生都不適宜赴中就學。

武漢大學這起事件荒謬弔詭之處在於，這位柯姓研究生不過是在臉書上發文，而且還設定了瀏覽權限，僅供好友瀏覽，更非中國人民所能接觸的社群平台，翻牆網民實已犯中國翻牆罪。根據〈中華人民共和國計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定〉第六條：任何單位或個人都不得自行建立或使用其他管道進行國際聯網。中國政府最先該做的，應該是要逮捕這位翻牆的中國網民吧？怎麼反而是對遠在國外的台灣學生處分呢？

事實上，若非這位柯姓研究生尚在台灣，假使中國掌握這項證據按兵不動，待柯生到中國才被誘捕，豈不成了第二個李明哲？而中國官方的網路部隊若真是這整起事件的起因者，未來致使台灣學生都不敢再到中國求學，真是習近平所願？國台辦假若生不出台生招生績效，辦不出兩岸一家親的虛偽假象，是誰該倒楣呢？

筆者也願以自己過往經驗提醒台灣學生，赴中國讀書，若主修文史或社會科學科系，要有大半書籍或資料無法引用的心理準備，更要隨時擔心會有因言獲罪的可能。過去台生在中國享有發言上的特權，從柯姓研究生的例子可知，中國政府已翻臉不認了。若想到中國攻讀學位的台灣學生，更要當心，這張文憑將成為中國政府對畢業生的緊箍咒，假若未來言行不符合中國所喜，學位是否可能遭到撤銷？假若有這層顧慮形成寒蟬效應，將對台灣的言論與學術自由環境帶來災難性的影響！

我們也要提醒政府相關單位，不要再放任部分媒體形塑到中國逐夢的錯誤幻覺，可以低分高就在中國是要付出言論與行動自由代價的！尤其應該徹底全面檢討，中國類似的逼迫我國學校做出一中承諾或學生思想審查的行為，是否已不符原先兩岸學術交流的初衷？若已變質，這樣的交流活動是否要持續？值得政府慎思！

（作者為台大國發所兩岸組碩士生，曾赴中國廈門大學交換）

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